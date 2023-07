Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Niepołomice, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

Małopolska szacuje straty po wielkich ulewach. Ucierpiała m.in. Rabka-Zdrój, gdzie woda zalała garaże i piwnice. Zniszczyła również cztery kładki, a dwie uszkodziła. Eksperci warszawskiego Instytutu Ochrony Środowiska twierdzą, że w ostatnich latach to właśnie województwo małopolskie wyróżnia się najwyższą w całym kraju wysokością strat w infrastrukturze. Chodzi m.in. o drogi, mosty, ale też budynki komunalne, które są niszczone w efekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podają też, że jak chodzi o skalę krajową, to wskutek tego typu zdarzeń Polska traci 6 mld zł rocznie. Chodzi nie tylko infrastrukturę, ale też uprawy rolne.

Google Maps wśród wielu przydatnych funkcji posiada też taką, która może ostrzegać przed kontrolą prędkości, ale nie tylko. Sprawdź, jak to działa, jak dodać zgłoszenie na Mapie Google i na co trzeba uważać. Zapraszamy.

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.

