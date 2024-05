Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Majówka jeszcze się nie kończy! Wiosna w Małopolsce, a patrząc na temperatury, to nawet początek lata, jest idealną okazją, by wyruszyć całą rodziną na wycieczkę. Natura budzi się do życia, a zabytkowe miasteczka oraz malownicze krajobrazy zachęcają do odkrywania swoich sekretów. W tej krainie pełnej historii i tradycji są miejsca niezwykłe, które kuszą niepowtarzalnym urokiem, a na pewno nie zastaniecie w nich tłumów. Sprawdźcie, gdzie można się wybrać!

W czwartek, 2 maja 2024 r. w Czyżowie w gminie Gdów doszło do wypadku z udziałem jednego samochodu osobowego. Kierowca samochodu nagle zjechał z pasa ruchu, pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Jak podaje portal Małopolska Alarmowo - jedna osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Występują utrudnienia w ruchu.