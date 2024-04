Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śladami ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczestnicy rajdu konnego z Oświęcimia zatrzymali się w Czernichowie i Piekarach”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śladami ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczestnicy rajdu konnego z Oświęcimia zatrzymali się w Czernichowie i Piekarach IX Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego KL Auschwitz - Nowy Wiśnicz wyruszył w piątek, 26 kwietnia, z Oświęcimia i potrwa do niedzieli 28 kwietnia. Rajd rozpoczął się od uroczystości zapalenia znicza pod ścianą w Muzeum Auschwitz-Birkenau. W drugim dniu wydarzenia jeźdźcy z Alwerni kierowali się na tereny powiatu krakowskiego. Zatrzymali się w Przegini Duchownej, Czernichowie i Piekarach. 📢 Kraków i Małopolska świętują 20-lecie wstąpienia Polski do UE. Kalendarium wydarzeń Europejskie smaki i rytmy. Quizy językowe. „Mały Książę” po francusku, a jeśli czas pozwoli również „Mikołajek” po śląsku. Bieg kelnerów. A do tego występ baletu Cracovia Danza, zachwycające potrawy Kół Gospodyń Wiejskich czy gra w bule… To tylko wycinek programu, którym Kraków uczci 20. rocznicę wstąpienia do UE. Rocznicowych wydarzeń nie zabraknie w całej Małopolsce. Oto kalendarz wydarzeń.

📢 Kto z Małopolski do Parlamentu Europejskiego? Tylko PO odsłoniła wszystkie karty, pozostali wciąż układają listy Znamy nazwiska pierwszych oficjalnych oraz nieoficjalnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy wystartują w wyborach w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Jedynki list zaskoczeniem nie są. To aktualni posłowie lub europosłowie.

📢 Piłkarskie Orły. Pierwszy gol Wojciecha Hajdy z Puszczy Niepołomice wart trzy punkty Wojciech Hajda, pomocnik Puszczy Niepołomice, ma 23 lata. Na swojego pierwszego gola w ekstraklasie musiał czekać do 40. występu w piłkarskiej elicie.

📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

📢 Budowa obwodnicy Niepołomic z nowymi pozwoleniami. Gotowość do realizacji kolejnego odcinka z rygorem natychmiastowej wykonalności Uzyskano pozwolenie na realizację obwodnicy Niepołomic wraz z obwodnicą Podłęża. To już drugie pozwolenie na kolejny odcinek w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964. Pierwsze uzyskano w połowie lutego 2024 r., a teraz wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wydał kolejne na realizację nowego, dłuższego fragmentu tej inwestycji. 📢 Festiwal Zawodów w centrum EXPO Kraków. Niepowtarzalna okazja do poznania szkół branżowych, techników, uczelni i służb mundurowych Dwudniowy Festiwal Zawodów w EXPO Kraków. W środę i czwartek, 24 i 25 kwietnia 2024 uczniowie kończący szkoły podstawowe mają dzięki temu wydarzeniu niepowtarzalną okazję i pomoc w planowanie kariery zawodowej. Będzie można skorzystać z porad doradców edukacyjno-zawodowych w dobrym zaplanowaniu kariery. Wśród propozycji są warsztaty tematyczne a dla rodziców wspierających młodzież warsztat online.

📢 Stadion w Niepołomicach opanowany przez kibiców Sandecji Nowy Sącz i Hutnika Kraków ZDJĘCIA Kibice Hutnika Kraków tłumnie wybrali się na sobotni (20 kwietnia) mecz w 2. lidze piłkarskiej z Sandecją. Sądeczanie, którzy wiosną występują na obiekcie w Niepołomicach w roli gospodarzy, okazali się bardzo gościnni, bo mimo wielu okazji do zdobycia gola nie strzelili ani jednego, tracąc bramkę po strzale Marcina Wróbla w pierwszej połowie. Fani nowohuckiej drużyny byli zachwyceni, ci z Nowego Sącza znacznie mniej. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii.

📢 Kibice Puszczy Niepołomice na stadionie Cracovii. Po raz pierwszy na sektorze gości. Zdjęcia Kibice Puszczy Niepołomice w tym sezonie na meczach swojego zespołu rozgrywanych na stadionie przy ul. Kałuży zsiadali na sektorze B. Tym razem jednak Puszcza była goście i fani niepołomiczan zajęli odpowiedni sektor.

📢 Wybory 2024. W powiecie wielickim frekwencja minimalnie większa niż w Małopolsce. Najliczniej głosują w gminie Biskupice, słabo w Wieliczce Ogólnie w powiecie wielickim II tura wyborów odbywa się w czterech gminach. Średnio w całym powiecie frekwencja do godziny 12 wyniosła 13,21 proc. Natomiast do godz. 17 wyniosła 34,26 proc., a ostateczna 46,69 proc. To niewiele więcej niż średnia wojewódzka. Tam notowano w południe i tak samo było w drugim - popołudniowym raporcie. W tym powiecie najbardziej zmobilizowani do wyborów byli mieszkańcy gminy Biskupice, bo do południa zagłosowało już blisko 17 proc uprawnionych, a po południu prawie 39 proc., ostatecznie w tej gminie do urn poszło 49,91 proc.

📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn.

