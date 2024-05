Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Niepołomicach?

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Modne pomarańczowe wino oraz całą gamę win białych, czerwonych, różowych zaproponują winiarze, winogrodnicy i pasjonaci wina, którzy przybędą do podkrakowskiego Dworu w Tomaszowicach. W gminie Wielka Wieś, niedaleko za granicami Krakowa szykuje się Skin Contact Kraków 2024,czyli festiwal wina, któremu nie straszne przymrozki z ostatnich nocy. Mimo tego, że okazały się one być krytyczne dla winiarzy, gdyż ujemna temperatura zniszczyła część winorośli, winiarze liczą, że wyrosną zapasowe pąki.

Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

Kibice Puszczy Niepołomice w tym sezonie na meczach swojego zespołu rozgrywanych na stadionie przy ul. Kałuży zsiadali na sektorze B. Tym razem jednak Puszcza była goście i fani niepołomiczan zajęli odpowiedni sektor.

Ogólnie w powiecie wielickim II tura wyborów odbywa się w czterech gminach. Średnio w całym powiecie frekwencja do godziny 12 wyniosła 13,21 proc. Natomiast do godz. 17 wyniosła 34,26 proc., a ostateczna 46,69 proc. To niewiele więcej niż średnia wojewódzka. Tam notowano w południe i tak samo było w drugim - popołudniowym raporcie. W tym powiecie najbardziej zmobilizowani do wyborów byli mieszkańcy gminy Biskupice, bo do południa zagłosowało już blisko 17 proc uprawnionych, a po południu prawie 39 proc., ostatecznie w tej gminie do urn poszło 49,91 proc.