Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Artur Craciun zostaje na dłużej w Puszczy Niepołomice! Klub skorzystał z klauzuli przedłużenia kontraktu o kolejny sezon. Umowa z 25-letnim obrońcą będzie obowiązywać do końca czerwca 2025 roku. Puszcza Niepołomice skorzystała też z klauzuli i przedłużyła umowę z Wojciechem Hajdą - do końca czerwca 2026 roku.

Mamy arkusz maturalny z języka polskiego udostępniony przez CKE, do którego we wtorek 7 maja o godzinie 9:00 przystąpili maturzyści. Tak jak to miało miejsce rok temu, obowiązywał okrojony zakres ujęty w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej. Co znalazło się się w arkuszu oraz jakie były pierwsze komentarze maturzystów? Poniższej przedstawiamy najważniejsze informacja dotyczące matury z polskiego.

Arkusz CKE matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym już dostępny! Dzisiaj kolejny dzień maturalnego maratonu. O godzinie 9:00 absolwenci przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jaka była matura z angielskiego? W Internecie są już pierwsze komentarze.