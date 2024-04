Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań 2:1 w meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Niepołomiczanie dzięki tej wygranej wydostali się ze strefy spadkowej. Puszcza zmierzyła się z kandydatem do mistrzostwa Polski. Sama zaś musi szukać punktów wszędzie, bo była przed tym spotkaniem w strefie spadkowej. I poszukała skutecznie! Jesienią w Poznaniu niepołomiczanie nie mieli nic do powiedzenia, przegrywając 1:4. Teraz wzięli sensacyjny rewanż. To pierwsza wygrana Puszczy na wiosnę.

Droga ekspresowa S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej nabiera kształtów, szczególnie na odcinku do Dankowic. Mija 19 miesiąc budowy tej oczekiwanej przez kierowców trasy. Zobaczcie galerię nowych zdjęć z powietrza udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z realizacji inwestycji.

Prośba Wisły Kraków do Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udziału zorganizowanych grup kibiców „Białej Gwiazdy” na finale Pucharu Polski znalazła szczęśliwe zakończenie dla klubu z ul. Reymonta. Fani mogą szykować się na wyjazd do Warszawy 2 maja.

Koalicji Obywatelskiej nie udało się przejąć władzy w małopolskim samorządzie. PiS zyskało 43,9 proc. poparcia, co przełożyło się na 21 radnych i będzie rządzić regionem samodzielnie. W sejmiku kadencji 2024-2029 zasiądzie także 12 radnych KO oraz sześcioro Trzeciej Drogi. Klęskę poniosła Lewica, która nie przekroczyła 5 proc. progu wyborczego. Brak mandatu dla Lewicy to porażka także KO. To przegrana, której można było najprawdopodobniej uniknąć, gdyby ugrupowania te wystawiły wspólną listę do sejmiku.

Spektakularne, najcenniejsze dzieła są tu z XV wieku, nietuzinkowe cacka złotnictwa gotyckiego i barokowego. W Wieliczce zorganizowano wystawę „Tajemnice kościoła św. Klemensa w Wieliczce” ze skarbami parafii, która w okresie staropolskim należała do najbogatszych w Polsce. Można tu podziwiać obrazy, rzeźby, szaty liturgiczne, historyczny księgozbiór i relikwiarze - to wszystko prezentowane jest w Zamku Żupnym. A sam kościół i jego patron są nieodłącznie związani z wielicką kopalnią, nad którą ta parafia sprawuje duszpasterską opiekę od czasów średniowiecza.