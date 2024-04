Przegląd prasy z tygodnia 7.04.2024. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Trener Puszczy Tomasz Tułacz tak ocenił spotkanie z Ruchem Chorzów, zakończone remisem 0:0. - To remis, który nie zadowala żadnej z drużyn, ale my traktujemy ten punkt jak zdobyty. Patrzymy w górę, są kolejne mecze; wiadomo, że coraz mniej, ale czekamy cierpliwie na pierwsze wiosenne zwycięstwo - stwierdził.

Komunikator internetowy firmy Meta ewoluuje. Teraz Messenger doczekał się czegoś, co użytkownicy chcieli już od dawna i co z pewnością wielu osobom się spodoba. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie, ale zdradzimy, że jeśli lubicie wysyłać zdjęcia, to będziecie na pewno zadowoleni z nowości.

Mieszkańcy niewielkich Spytkowic w pow. wadowickim nie potrafią zrozumieć, jak mogło dość do takiej tragedii. W środę 3 kwietnia znaleziono tam ciała dwóch kobiet - matki z córką, 73-letniej Stanisławy i 48-letniej Elżbiety. O zbrodnię podejrzewany jest ich najbliższy krewny, czyli syn i brat - 54-letni Mirosław Marek, miał jej dokonać siekierą. Z domu wyjechał prawdopodobnie we wtorek samochodem swojej siostry. Jak ostrzega policja, mężczyzna może być niebezpieczny.