Przegląd prasy z marca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Niepołomicach?

Okopy Konfederatów Barskich w Muszynce mogą stać się atrakcją turystyczną. Ma powstać tam ścieżka edukacyjna, ale plany dotyczące tego miejsca są jednak dużo większe. Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba zaprezentował wizualizację odtworzonego obozu konfederatów wraz z muzeum na krótkim filmie. Byłby to jedyny w Polsce tego typu obiekt, który upamiętniałby to ważne w historii kraju wydarzenie.

Do jednego z domów prywatnych w gminie Niepołomice włamali się złodzieje. To mogły być osoby narodowości romskiej lub gruzińskiej. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Niepołomicach poszukują świadków tej kradzieży z włamaniem.

Dziś kończy się trzymiesięczna przerwa zimowa na małopolskich budowach dróg krajowych. Jak co roku, wykonawcy nie zawiesili całkowicie prac i realizowali je na tyle, na ile pozwalała na to pogoda. Ze względu na ostrzejszy klimat do końca marca trwa przerwa na budowie górskiego odcinka nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. Na pozostałych drogach możemy zatem liczyć na przyspieszenie prac.

Wieliccy górnicy od ponad dwóch dekad 14 marca wspominają ostatniego konia, który wyjechał spod zmieni w 2002 roku. Wtedy tuż przed północą klacz o imieniu Baśka wyjechała na powierzchnię. Opuściła wielicką kopalnię po 13 latach ciężkiej pracy w podziemiach. To był koniec epoki wspierania podziemnego górnictwa siłą pociągową koni. Baśka była jednocześnie ostatnim koniem, który pracował w całym polskim górnictwie.