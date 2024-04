Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami!

Trener Puszczy Tomasz Tułacz robi z zespołem nieprawdopodobne rzeczy. Ostatnio wygrał z Lechem i wyszedł ze strefy spadkowej. Teraz szykuje się do derbów Małopolski z Cracovią.

Terminarz wybranych zawodów sportowych planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli (19-21 kwietnia 2024 roku). W ekstraklasie piłkarskiej będą derby Małopolski: Cracovia - Puszcza; w II lidze Sandecja zmierzy się z Hutnikiem Kraków.

Katarzyna Niewiadoma wygrała kolarski klasyk Strzała Walońska. Polka wyprzedziła na bardzo stromym podjeździe Mur de Huy Holenderkę Demi Vollering oraz Włoszkę Elisę Longo Borghini. To jeden z najcenniejszych sukcesów w karierze 29-letniej zawodniczki pochodzącej z Ochotnicy Górnej na Podhalu.

Ponad 400 substancji chemicznych odkryli naukowcy w wodzie kranowej przechowywanej w plastikowych butelkach wielokrotnego użytku. Niektóre z nich są potencjalnie szkodliwe dla zdrowia – mogą zaburzać gospodarkę hormonalną i działać rakotwórczo. Jeszcze gorzej wypadają wyniki eksperymentu przeprowadzonego na plastikowych naczyniach mytych w zmywarce. Sprawdź, co dzieje się z bidonem podczas mycia w zmywarce i jaka jest najlepsza butelka na wodę.

Ćwierćfinał Miss Polski 2024 dobiegł końca! Hotel Mistral gościł ponad 150 dziewczyn z całej Polski! Z tej grupy udało się organizatorom konkursu wybrać 60 półfinalistek! W tym cztery dziewczyny z Małopolski. W miniony weekend prezentowaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Na zupełnie nowych fotografiach każda z pretendentek do tytułu Miss Polski 2024 prezentuje się w trzech odsłonach. Zobaczcie sami!

Konia z rzędem temu, kto spodziewał się, że Puszcza Niepołomice ogra Lecha Poznań. I to w przekonujący sposób.

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań 2:1 w meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Niepołomiczanie dzięki tej wygranej wydostali się ze strefy spadkowej. Puszcza zmierzyła się z kandydatem do mistrzostwa Polski. Sama zaś musi szukać punktów wszędzie, bo była przed tym spotkaniem w strefie spadkowej. I poszukała skutecznie! Jesienią w Poznaniu niepołomiczanie nie mieli nic do powiedzenia, przegrywając 1:4. Teraz wzięli sensacyjny rewanż. To pierwsza wygrana Puszczy na wiosnę.