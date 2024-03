Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Biała od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Małopolski w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Wadowicach, Myślenicach czy Nowym Targu. Kiedyś decydowały o ich rozwoju. Widać to na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą.

Sprawdziliśmy wyniki matury podstawowej z matematyki 2023 i wybraliśmy, które zadania sprawiły maturzystom największą trudność. Ubiegłoroczna matura była pierwszą przeprowadzoną w nowej formule. Niezmiennie jednak, jak od wielu lat, to matematyka sprawiła uczniom największą trudność. Co rok dla wielu maturzystów jest to ten egzamin, którego obawiają się najbardziej. Jakie były najtrudniejsze zadania? Sprawdźcie!