Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Niepołomice, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

60 lat temu na krakowskim lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. To właśnie wtedy, w 1964 r., władze wojskowe udostępniły 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzieliły pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych. Dziś Kraków Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

Meteorolodzy prognozują zamarzanie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Kolejne ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 19 stycznia, do godz. 2.00, ale na tym się nie skończy. To będzie ciężki czas dla kierowców i pieszych na może odśnieżonych, ale zamarzniętych chodnikach.

Jak co roku w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie brak przedmiotów i atrakcji zaproponowanych na aukcję przez sportowców. Do najciekawszych w tegorocznej edycji należą sukienka Igi Świątek, koszulka Barcelony od Roberta Lewandowskiego i San Antonio Spurs od Jeremy’ego Sochana, motocykl Bartosza Zmarzlika, a nawet przelot helikopterem, do którego zachęca Marcin Gortat. Na oryginalny pomysł wpadł też Dariusz Michalczewski - były pięściarski mistrz świata oddał na licytację gitarę grupy Scorpions.

Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie.