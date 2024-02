Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Niepołomicach? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To najbardziej niebezpieczne miasta w Małopolsce. Tu popełnia się najwięcej przestępstw. Zaskakujący ranking ”?

Przegląd stycznia 2024 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To najbardziej niebezpieczne miasta w Małopolsce. Tu popełnia się najwięcej przestępstw. Zaskakujący ranking Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw. 📢 Tak w liceum wyglądał Michał Sikorski. Dziś to wschodząca gwiazda! 29-letni aktor z Wadowic zagrał ojca Jakuba w serialu "1670" Netflixa Znasz aktora Michała Sikorskiego? A księdza Jakuba z "1670"? Młody wadowiczanin gra w tym ostatnio bardzo popularnym serialu Netflixa. Tę postać trudno polubić, ale można... się pośmiać. Po prostu aktorskie złoto. Michał Sikorski, który jest absolwentem krakowskiej AST, ma ostatnio swój czas. Uwagę krytyków i kinomanów zwrócił na siebie rolą w filmie "Sonata", potem pojawił się też w obrazie "Freestyle", serialu "Pewnego razu na krajowej jedynce", ale eksplozja popularności nastąpiła właśnie po "1670". W galerii można zobaczyć zdjęcia z licealnych czasów spędzonych w Wadowicach!

📢 Zaskakujący Kraków: 13 nieoczywistych miejsc, które warto odwiedzić. Gigantyczne ptaki, ruiny jak z Rzymu i inne niespodzianki Kraków ma wiele oblicz, w tym takie, którego nie zna większość turystów. Przedstawiamy 13 nieoczywistych miejsc, mało znanych atrakcji i zaskakujących zakątków, które warto odwiedzić w Krakowie. To gotowe pomysły na weekend w mieście inny niż wszystkie!

Prasówka luty Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pamięć należy się też Świadkom Jehowy 27 stycznia 2024 roku jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym dniu przypada rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, czyli największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Jak podkreślają Świadkowie Jehowy, obchody tej rocznicy mają pomóc w budowaniu świadomości o Holokauście i w oficjalnym upamiętnieniu wszystkich ofiar hitlerowskiego reżimu, a więc także o osobach tego wyznania.

📢 Pomysły na ferie 2024. TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was! 📢 WOŚP 2024. Można wylicytować stanowisko asystenta małopolskiego wojewody. „Drzwi gabinetu stoją otworem...” Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu).

📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację. 📢 Te ptaki najczęściej odwiedzają karmniki. Poznaj skrzydlatych gości. Zobacz, jak wyglądają i jak nazywają się te ptaki Zimą często dokarmiamy ptaki, ale choć wiele z nich znamy „z widzenia”, nie zawsze wiemy, jak się nazywają. Spieszymy z krótkim przewodnikiem, w którym pokazujemy gatunki ptaków, jakie najczęściej odwiedzają karmniki. Zobacz, kto jest twoim gościem.

📢 Kraków Airport. Tak kiedyś wyglądało krakowskie lotnisko w Balicach. To już 60 lat. Archiwalne zdjęcia 60 lat temu na krakowskim lotnisku w Balicach wylądował pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT (29 lutego 1964 r.). To właśnie wtedy, w 1964 r., władze wojskowe udostępniły 10 ha terenu na potrzeby przyszłego, cywilnego użytkownika oraz udzieliły pozwolenia na korzystanie z urządzeń lotniskowych. Dziś Kraków Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

📢 Cyklon Gertruda i antycyklon Corvin ścierają się nad Polską. W Małopolsce i Krakowie koszmarna pogoda. Będzie ślisko, zimno i deszczowo Meteorolodzy prognozują zamarzanie dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Kolejne ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 19 stycznia, do godz. 2.00, ale na tym się nie skończy. To będzie ciężki czas dla kierowców i pieszych na może odśnieżonych, ale zamarzniętych chodnikach. 📢 Co robić w ferie w Krakowie? TOP 14 atrakcji dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024. Tu nie będziecie się nudzić! Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie.

📢 Dodatkowe spotkanie w sprawie rozbudowy A4 w Krakowie. Pojawił się też film w sieci i kolejny list Czytelnika Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców Krakowa na dodatkowe spotkanie w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy naszego miasta. Planowane jest na 25 stycznia. Inwestycja budzi wielkie emocje, nie tylko w relacji mieszkańców w stosunku do GDDKiA, ale też między mieszkańcami, którzy maja różne opinie na temat przebiegu trasy. Na kanale youtube Autostrady Polska pojawił się natomiast film, w którym autor stara się w przystępny sposób wytłumaczyć założenia inwestycji, jej warianty i problemy jakie ona generuje. Publikujemy też kolejny list Czytelnika w sprawie przebudowy A4 w rejonie Krakowa.

📢 Modlitewne pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach. "Tadziu, Tobie obiecuję, będziemy dbali o to miejsce" Wokół trumny zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego gromadziły się osoby niepełnosprawne, przybyłe z wielu stron kraju. W kościele pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach w środę, 17 stycznia 2024 r. rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe kapłana, duszpasterza osób niepełnosprawnych i ich wielkiego przyjaciela. Teraz oni przyszli go pożegnać i modlić się za niego. A wraz z nimi najbliżsi, rodzina ks. Tadeusza. Przybyło także ponad 50 kapłanów z Krakowa i odległych stron, nie tylko Małopolski.

📢 Pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Czuwanie modlitewne w pierwszy dzień uroczystości żałobnych Dwudniowe pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z mszą żałobną zaczęło się w Radwanowicach przed południem w środę, 17 stycznia 2024 roku. O godz. 10 wprowadzono trumnę z ciałem zmarłego Kapłana do kościoła w Radwanowicach. Rodzina księdza Tadeusza, podopieczni, osoby niepełnosprawne i pracownicy Fundacji im. Brata Alberta trwali na modlitewnym czuwaniu. Jak mówili żegnają swojego Prezesa i Przyjaciela. Uroczystości żałobne zaplanowane zostały na dwa dni. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 14.01.2024: Niepołomice, 7.01-13.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Pomysły na ferie 2024”?

📢 Ranking Perspektyw 2024. V LO wciąż najlepszym liceum w Małopolsce i drugim w kraju. TOP 20 szkół z regionu Znamy już najnowszy najbardziej prestiżowy ranking edukacyjny w Polsce - Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W tegorocznej, 26. jego edycji - tak jak w poprzednich latach - najwyżej spośród ogólniaków z Małopolski uplasowało się V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. "Piątka" pozostaje drugim najlepszym liceum w kraju - po warszawskim XIV LO. W zestawieniu techników z całej Polski o dwie pozycje spadło Technikum Łączności z Krakowa, pozostając przy tym liderem w województwie. Z najnowszego rankingu wyłowiliśmy 20 najlepszych szkół w Krakowie i Małopolsce. Ten lokalny TOP 20 prezentujemy na kolejnych slajdach.

📢 Małopolska Jedenastka Roku 2023. W 9. edycji rankingu palma pierwszeństwa dla piłkarzy i trenera Puszczy, za nimi Cracovia i Wisła Takiego roku, jak zakończony 2023, w małopolskim futbolu jeszcze nie było. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów została przełamana hegemonia Cracovii i Wisły Kraków. Werdykt w dziewiątym już notowaniu naszego redakcyjnego rankingu Małopolska Jedenastka Roku mówi o tym wszystko – zwycięzcą śmiało może się ogłosić Puszcza Niepołomice, której to piłkarze usunęli w cień najlepszych graczy z jednej i drugiej strony Błoń. Nie ma też niespodzianki w tym, że na czele Jedenastki stanął Tomasz Tułacz, notabene Trener Roku w tej klasyfikacji już po raz drugi z rzędu.

📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024. 📢 Agresorzy z gminy Wieliczka wtargnęli do prywatnego mieszkania. Zaatakowali domowników. Ukrywali się, a potem zgłosili się na policję Metalową rurką został zaatakowany mieszkaniec podkrakowskiej gminy w powiecie wielickim. Do domu 25-latka z gminy Biskupice wtargnęło dwóch agresywnych mieszkańców gminy Wieliczka. Rozpylili w mieszkaniu gaz pieprzowy, domownikowi zadali kilka ciosów używając metalowego, a do tego grozili nożem 25-letniej kobiecie. Sprawcy ukrywali się przed policją. 5 stycznia przyszli na komisariat w Gdowie ze swoim adwokatem. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Eryk Goczał i jego team takimi samochodami chcą zwyciężyć Rajd Dakar 2024. To specjalnie przystosowane taurusy T3 max Eryk Goczał ubiegłoroczny zwycięzca Rajdu Dakar 2023 w klasie T4 R znów jest na trasie w Arabii Saudyjskiej. Jedzie razem ze swoim pilotem Oriolem Meną. Dwoma innymi samochodami ekipy Energylandia Rally Team kierują jego ojciec Marek Goczał i wujek Michał Goczał, właściciele Energylandii i Energy 2000. Jak na razie idzie im bardzo dobrze. Zobacz jakimi samochodami jadą.

