Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl!”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje i mieszka Viki Gabor. Młoda piosenkarka z Krakowa na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Viki Gabor podbiła serca Polaków świetnymi występami w programie The Voice Kids oraz zwycięstwem na Eurowizji Junior. To gwiazda młodego pokolenia, która w ekstremalnie krótkim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Ma przy tym wielkie grono oddanych fanów, ale także budzi kontrowersje. Ma dopiero 16 lat, mieszka z rodziną w Krakowie, a na koncie ma wiele spektakularnych sukcesów. Na scenie jest gwiazdą, a jaka jest prywatnie? Ma swój styl! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz jak żyje na co dzień Wiktoria Gabor! 📢 Podhalańskie stacje narciarskie nie dały się odwilży. Sezon narciarski w pełni Choć przez ostatnie dni na termometrach w Zakopanem mieliśmy dodatnie temperatury, nie zatrzymało to sezonu narciarskiego. Podhalańskie stacje narciarskie świetnie przygotowały się do sezonu i przetrwały odwilż. - Warunki do szusowania są dobre. Nie mamy problemów ze śniegiem - mówi Jan Walkosz-Jambor ze stacji narciarskiej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.

📢 W tych miastach w Małopolsce popełnia się najwięcej przestępstw! Zaskakujący ranking Za to, czy w swoim mieście czujemy się bezpiecznie odpowiada kilka czynników. Jest to nie tylko liczba popełnianych na danym terenie przestępstw, ale także to, w jaki sposób z ich wykrywalnością radzi sobie policja. Powiaty, w których odnotowano największą przestępczość w Małopolsce, to powiat nowosądecki i brzeski. To w nich znajduje się najwięcej miast ujętych w poniższym zestawieniu. Zobacz ranking najmniej bezpiecznych miast w Małopolsce w oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku. Tu popełnia się najwięcej przestępstw.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie zimowe 2024 roku w Polsce. Sprawdź, które województwo w jakim terminie odpoczywa. W tym roku pierwsza tura już 15 stycznia Terminy ferii zimowe w Polsce są rozciągnięte na półtora miesiąca. Zostały tak ustalone, by nie kumulować ruchu turystycznego w jednym, dość krótkim terminie, bo zaledwie dwóch tygodni. Terminy ferii zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Pierwsza tura rozpoczyna się 15 stycznia 2024 roku, a ostatnia kończy 25 lutego.

📢 Akt oskarżenia w sprawie zbiórki na seicento po zderzeniu z limuzyną rządową Beaty Szydło W sierpniu 2023 roku padły zarzuty, ale teraz do sądu skierowano akt oskarżenia. Chodzi o zarzuty przywłaszczenie pieniędzy przez Rafała B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika, który zderzył się w Oświęcimiu z kolumną rządową w lutym 2017 r. W jednym z aut jechała ówczesna premier Beata Szydło. Organizator zbiórki zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał właścicielowi seicento. 📢 Eryk Goczał i jego team takimi samochodami chcą zwyciężyć Rajd Dakar 2024. To specjalnie przystosowane taurusy T3 max Eryk Goczał ubiegłoroczny zwycięzca Rajdu Dakar 2023 w klasie T4 R cały wtorek, 2 stycznia "grzebał" w swoim samochodzie, którym 5 stycznia ruszy w trasę pod Arabii Saudyjskiej. Sprawdzał każdą śrubkę i testował pojazd na piachu. Startuje razem ze swoim pilotem Oriolem Meną. Dwoma innymi samochodami ekipy Energylandia Rally Team kierują jego ojciec Marek Goczał i wujek Michał Goczał, właściciele Energylandii i Energy 2000.

📢 Nowoczesna stacja uzdatniania wody powstała w Wieliczce. Potężna, wielomilionowa inwestycja, pozwoli poprawić jakość wody Wielka inwestycja gminy Wielicka, której celem jest poprawa jakości wody, została uruchomiona. Budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody - została zakończona. Nowy obiekt na osiedlu Bogucice zaczął działać na przełomie 2023 i 2024 roku. Jak wskazują wieliccy samorządowcy - dzięki nowej stacji w kranach mieszkańców gminy popłynie woda najwyższej jakości. Przedsięwzięcie kosztowało 40 mln zł. 📢 Strzelanina na domówce pod Krakowem. Zamaskowany mężczyzna z zazdrości o dziewczynę wcelował z broni do organizatora zabawy W jednej z posesji w gminie Wieliczka odbywała się impreza domowa, w której uczestniczyło około 10 osób. Gdy domówka dobiegała końca i goście wychodzili, pojawił się mężczyzna z bronią i wycelował do gospodarza obiektu. Postrzelił go i uciekł. Policjanci namierzyli sprawcę. Okazało się, że wyjął broń, bo był zazdrosny o dziewczynę uczestniczącą w zabawie.

📢 Policja podsumowuje miniony rok na drogach Małopolski. Duży wzrost śmiertelnych wypadków i tysiące pijanych kierowców Z policyjnych statystyk wynika, że na małopolskich drogach w cały ubiegłym roku doszło do ponad 2,2 tys. wypadków, w których śmierć poniosło 117 osób. To aż o 15 śmiertelnych ofiar więcej niż w 2022 r. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali ponad 1,5 praw jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h. 📢 Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco”? 📢 Najważniejsze wydarzenia roku 2023 w obiektywie fotoreporterów Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego. To działo się w Małopolsce! Rok 2023 obfitował w wiele ważnych wydarzeń w Małopolsce. Nasi fotoreporterzy byli zawsze na miejscu, utrwalając ulotną rzeczywistość w twardych ramach fotograficznego kadru. Byli wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla miasta i regionu. Poniższa galeria została ułożona w kolejności chronologicznej, od stycznia do grudnia minionego roku. Wybraliśmy najważniejsze zdjęcia, pokazujące najważniejsze wydarzenia i momenty 2023 roku. Zapraszamy do wspomnienia minionego, życząc naszym czytelnikom ciekawego 2024 roku. To działo się w Małopolsce!

📢 Brazylijczyk Thiago znów zamienił Cracovię na Puszczę Niepołomice Brazylijczyk Thiago Rodrigues de Souza wraca do Puszczy. Piłkarz, który dotychczas reprezentował w ekstraklasie Cracovię, podpisał kontrakt obowiązujący od dziś do 30 czerwca 2025 roku - ogłosił klub z Niepołomic na swojej stronie internetowej.

📢 Grupa E żeńskich mistrzostw świata 2023 w piłce ręcznej Wyniki, terminarz i tabela grupy E mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet, które w dniach 29 listopada - 17 grudnia 2023 roku rozgrywane są w trzech skandynawskich krajach: Danii, Szwecji i Norwegii. Poniżej najważniejsze informacje. 📢 Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester 2023. Jak bezpiecznie odpalać fajerwerki? Pamiętaj o tych zasadach! WIDEO”?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.