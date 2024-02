Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Niepołomice, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ferie 2024 w górach? 6 pomysłów na górską wycieczkę. Te miejsca cię zauroczą!”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ferie 2024 w górach? 6 pomysłów na górską wycieczkę. Te miejsca cię zauroczą! Jesteś miłośnikiem górskich szlaków? Ferie to doskonały czas, aby zobaczyć góry w zimowej odsłonie, czyli tej, która według niektórych robi największe wrażenie. Zimowe wędrówki po górach to aktywność, której każdy powinien doświadczyć chociaż raz w życiu. Jeśli czujesz, że miasto cię przytłacza i chcesz poobcować z naturą, przedstawiamy 6 miejsc na górską wycieczkę w Małopolsce. Te miejsca to doskonała opcja na zimowy weekendowy wypad. 📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

📢 Muzea Krakowa: 17 najbardziej niesamowitych miejsc, które musicie odwiedzić. Które są za darmo, gdzie wybrać się z dziećmi? Które muzea Krakowa są tak dobre, że trzeba je zobaczyć właściwie obowiązkowo choć raz w życiu? Które są tak nietypowe, zaskakujące i unikalne, że nie ma podobnych w całej Polsce? Albo do którego muzeum najlepiej wybrać się z dziećmi? Podpowiadamy! Zajrzyjcie do naszego przewodnika po 17 najciekawszych muzeach Krakowa dla dorosłych i dzieci. Sprawdziliśmy też, kiedy wstęp do tych niezwykłych miejsc jest darmowy!

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Puszcza Niepołomice gra z Legią w Warszawie. Powtórka z jesieni miło widziana w Niepołomicach Po przegranym w dramatycznych okolicznościach 1:2 meczu ze Stalą Mielec piłkarzy Puszczy Niepołomice czeka w najbliższą niedzielę jeszcze trudniejsza przeprawa. O godz. 15 zagrają w Warszawie z Legią.

📢 Największe ćwiczenia NATO od 25 lat z udziałem 90 tysięcy żołnierzy. Nie można wjeżdżać między kolumny wojskowe na drogach i autostradach W ramach odbywających się ćwiczeń STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 z udziałem polskich żołnierzy będą miały miejsce przejazdy kolumn wojskowych. "W ramach ćwiczeń, do końca maja, pojazdy wojskowe będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych i innych" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Dotyczy to także tras w Małopolsce. 📢 Najmłodsi na lodowisko! Rusza VII edycja ogólnopolskiego programu Chodź na Łyżwy Rusza VII edycja ogólnopolskiego programu „Chodź na Łyżwy”, dzięki któremu dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym mają wyjątkową szansę na rozpoczęcie swojej przygody z tą niezwykle rozwijającą dyscypliną sportu. W tym roku w akcji bierze udział 16 miast, a rejestracja do trzech cyklów szkoleniowych programu jest już aktywna. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie chodznalyzwy.pl/rekrutacja, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

📢 Budowa siedmiu małopolskich obwodnic pod znakiem zapytania. Wiceminister infrastruktury mówi o ograniczonych środkach Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz podał w wątpliwość realizację Programu 100 obwodnic, ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone na ten cel w budżecie państwa. Na liście inwestycji drogowych jest aż siedem w województwie małopolskim. 📢 Kontrowersyjna budowa trasy S7 Kraków - Myślenice. Są chętni do zaprojektowania drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Zamówienie polegać ma na opracowaniu projektu planowanej trasy S7 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Wariantów przebiegu tej trasy jest wiele, ale większość z nich budzi sprzeciw mieszkańców, w tym prezydenta miasta Krakowa.

