Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Niepołomice, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto walczy na żywo w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV”?

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników w całej Polsce. Tędy dziś nie przejedziesz, będą blokady dróg. Zobacz, gdzie napotkasz utrudnienia w różnych regionach Trudności w ruchu drogowym już objęły wiele miejsc, w całej Polsce rozpoczął się protest rolników. Od godziny 10 blokady dotknęły drogi krajowe i wojewódzkie, a także przejścia graniczne z Ukrainą. Zobacz, gdzie nie przejedziesz samochodem osobowym.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 #FoodNewsGoodNews! Wystartowały rezerwacje na wiosenną edycję festiwalu RestaurantWeek®! Po pachnącej rekordem edycji #FoodSmellsGood największe wydarzenie kulinarno-towarzyskie połączy wyjątkowe doznania kulinarne z siłą pozytywnych newsów! W tegorocznej odsłonie Festiwalu, aż 400 restauracji z całej Polski zamienia się w foodowe redakcje, tworząc niepowtarzalne doświadczenia kulinarne, gdzie każde danie stanie się sensacją. W festiwalowej cenie spróbujesz autorskiego trzy daniowego menu z cocktailem, które powstało w oparciu o najnowsze trendy. Rezerwacje kulinarnych sensacji już wystartowały na https://RestaurantWeek.pl/.

📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci. 📢 Skoki narciarskie. Puchar Świata w Lake Placid inny niż wszystkie. Rozegrane zostaną aż trzy konkursy Skoki narciarskie na najwyższym poziomie od piątku do niedzieli będą w Lake Placid. Zawody Pucharu Świata w USA 9-11 lutego 2024 będą różnić się nieco od tych, które znamy z coweekendowej rywalizacji w prestiżowym cyklu. Sprawdź, co kibiców skoków czeka dzisiaj w Stanach Zjednoczonych.

📢 V liga, grupa zachodnia. Karpaty Siepraw wycofały się z rozgrywek. Wiosną w lidze będzie tylko 14 zespołów Sezon 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej przejdzie do historii z racji niechlubnych wydarzeń. W zimowej przerwie z rozgrywek wycofała się już druga drużyna - Karpaty Siepraw. Wcześniej podobny los spotkał Wiślankę Grabie. Wiosną w lidze, w której grają kluby z regionu krakowskiej i zachodniej Małopolski, ma być tylko 14 ekip. 📢 Politechnika Krakowska i MAN Trucks w Niepołomicach łączą siły: wspólne badania, praktyki dla studentów Politechnika Krakowska i producent pojazdów ciężarowych MAN Trucks zawarły porozumienie o współpracy. Będzie ona dotyczyła wspólnego prowadzenia badań naukowych i analiz technologicznych, wzajemnych szkoleń dla pracowników, stażów i praktyk dla studentów oraz innych inicjatyw dydaktyczno-badawczych. 📢 Małopolski bilet na ferie: dzieci i młodzież pojadą pociągami i autobusami za złotówkę Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu.

📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy.

📢 Fenomenalny tatar ze śledzia na ostatki i inne imprezy. Oryginalny przepis na fantastyczną przekąskę. Do zrobienia na ostatnią chwilę Na karnawałowe przyjęcia i ostatki warto podać szybkie do przygotowania przekąski. Mam dla ciebie przepis na tatar ze śledzia z grzybkami, cebulką i odrobiną sosu curry. Takie danie zrobisz szybko i bez problemu, na 10 minut przed wizytą gości. Przekonaj się, jak rewelacyjnie smakuje i wypróbuj przepis na tatar śledziowy.

📢 Cena mleka z gospodarstwa na początku 2024 roku. Rolnicy martwią się, czy będzie ich stać na utrzymanie krów Świeży, nieprzetworzony produkt w postaci mleka z porannego udoju to dziś rarytas. Krowy mleczne utrzymuje zdecydowanie mniej rolników, niż 20 czy 30 lat temu. Jednak i tych może ubywać, jeśli produkcja nie będzie się opłacała. Sprawdź, ile kosztuje butelka mleka krowiego lub koziego prosto z gospodarstwa? Rolnicy zmagają się nie tylko z kosztami, ale i cenami skupu poniżej oczekiwań. 📢 Realme C67 - odkryj Nowego Mistrza wśród smartfonów do 1000 zł Jeśli jesteś miłośnikiem fotografii, zależy Ci na telefonie o wysokiej wydajności, czy po prostu cenisz sobie wyjątkowy design – nowy smartfon realme 67 jest stworzony dla Ciebie! Producent właśnie wprowadził go do sprzedaży na polskim rynku, a stosunek jego możliwości do ceny robi wrażenie.

📢 Coraz więcej Małopolskich Linii Dowozowych w aglomeracji krakowskiej. W ciągu roku przewiozły 2 mln pasażerów Małopolskie Linie Dowozowe rozwijają się nieustająco. Zaplanowano, że w 2024 roku w Małopolsce zostanie uruchomionych aż 50 linii użyteczności publicznej, za rekordową kwotę dofinansowania ponad 44 mln zł. To za sprawą ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W minionym 2023 roku uruchomiono 39 linii.

📢 Konferencja Fame MMA 20 w Tauron Arenie. Gorąca atmosfera i masa emocji. Wśród zawodników zawrzało WYWIAD, ZDJĘCIA W poniedziałek, 5 lutego, w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się konferencja poprzedzająca sobotnią jubileuszową galę Fame MMA 20. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych widzów, czekających na swoich internetowych idoli pod Małą Halą. Nic dziwnego, bo podczas konferencji... było gorąco. Wśród zawodników zawrzało - w ruch poszły pięści, kopniaki i nie tylko. Zobaczcie sami i posłuchajcie co na ten temat myślą sami zawodnicy. WIDEO, ZDJĘCIA

📢 Kraków. Wielu kandydatów na małopolskiego kuratora oświaty. Nazwisko poznamy w ciągu miesiąca Osiem osób zgłosiło chęć objęcia stanowiska małopolskiego kuratora oświaty w konkursie ogłoszonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W tym tygodniu, 8 lutego, rozpocznie się weryfikacja dokumentów kandydatów pod względem formalnym, a osoby, które spełniły wszystkie wymogi będą zapraszane do rozmów – począwszy od 23 lutego - z komisją konkursową, która wybierze nowego kuratora oświaty. 📢 Wypadek pojazdów ciężarowych na autostradzie A4 pod Krakowem. Duże utrudnienia. Wezwano pogotowie lotnicze Na autostradzie A4 w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Wypadek jest w okolicy zjazdu na Niepołomice na pasie w kierunku Krakowa. Na miejscu pracują wszystkie służby, wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podają służby występują utrudnienia w ruchu.

