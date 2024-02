Przegląd tygodnia z 4.02.2024 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 28.01 do 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Główny Urząd Statystyczny przygotował dane porównując grudzień 2023 do grudnia 2022 dla Małopolski i większych miast regionu. Dzięki temu mamy dane jak zmienił się rynek pracy, nieruchomości, zatrudnienia w ciągu roku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,2% i odnotowano lekki spadek, przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o ponad 10 procent i wynosi 8151 zł, mamy kosmiczny wzrost rozpoczętych budów mieszkań, ale spadek jeśli chodzi o mieszkania przygotowywane do budowy. Przeczytajcie o najważniejszych wnioskach z raportu.

"Pracownicy Kaufland co roku otrzymują podwyżki wynagrodzeń, dzięki czemu firma od lat znajduje się w czołówce sieci handlowych oferujących najwyższe wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. Nie inaczej jest w tym roku – od stycznia pensja kasjerów po podwyżkach wynosi od 4500 do 5500 zł brutto. Kaufland przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł" - informuje Biuro Prasowe Kaufland.

Od początku maja z krakowskiego lotniska w Balicach będziemy mogli latać nie tylko do Cagliari, ale też do Olbii mieszczących się na włoskiej wyspie Sardynia.

Śniadanie to dla wielu osób ulubiona część dnia – szczególnie kiedy może być długo celebrowane. Co jednak, jeżeli rano nie odczuwasz głodu? Podajemy potencjalne powody, przez które możesz nie odczuwać ochoty na śniadanie zaraz po przebudzeniu. Sprawdź, czego objawem jest brak apetytu z rana i jak można temu zaradzić.

Masz dość melisy, nie możesz patrzeć na rumianek? Jest też inne zioło, które uspokaja nerwy i wspomaga wyciszenie. Herbatka konopna zyskuje na popularności, a ziele rośliny stosują w mieszankach już nawet znane polskie firmy. Co zawiera herbata z konopi i na co pomaga? Zobacz jej właściwości i sprawdź, jak pić ten prozdrowotny napój.

Problem zadłużenia seniorów cały czas narasta. O prawie miliard złotych do 11,6 mld zł wzrosły w ostatnim roku zaległości seniorów. Po 18-25 latkach oraz 45-54 latkach, właśnie grupie wiekowej 65+ długi przyrastały w ostatnim czasie w największym stopniu - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Prawie 8 mln zł zyskały też zaległości rekordzisty, 67-latek z lubelskiego ma już ponad 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań. Mimo, że małopolscy seniorzy nie znajdują się w czołówce najbardziej zadłużonych to i tak łączna kwota ich długów wynosi 683 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.

Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.