Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ból gardła, problemy z przełykaniem, gorączka? Zapalenie migdałków to nie tylko angina. Sprawdź, jakie są najczęstsze przyczyny bólu gardła Migdałki to nasza tarcza obronna przed wirusami, bakteriami i innymi groźnymi drobnoustrojami. Dlatego często to właśnie one pierwsze chorują i bolą. Najpowszechniejszym podłożem bólu gardła jest angina, czyli zapalenie migdałków jednak nie tylko. Istnieją także inne schorzenia dotykające tych niewielkich organów. Jeśli często mamy do czynienia z nawracającymi infekcjami w ich obrębie warto rozważyć usunięcie migdałków. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce - 26-28 stycznia 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych w Małopolsce od piątku do niedzieli 26-28 stycznia 2024 roku.

📢 Komendant policji wojewódzkiej odchodzi. Pożegnanie z mundurem, tymczasowo jego miejsce zajmie pierwszy zastępca Stanowisko komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie opuszcza nadinsp. Michał Ledzion. Tę funkcję pełnił od 2021 roku. Przestał ją pełnić 26 stycznia 2024 roku odchodząc na emeryturę po 33 latach służby. Wówczas w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość związana ze zmianami w jej ścisłym kierownictwie. Obowiązki kierowania małopolskim garnizonem powierzono inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu I zastępcy komendanta.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Średniowieczna choroba wróciła do Europy! Krwawy kaszel zagraża Brytyjczykom. Coraz więcej chorych Tylko w ciągu roku w Wielkiej Brytanii liczba osób zapadających na średniowieczną chorobę wzrosła o 11 proc. Największy wzrost zaobserwowano na północnym wschodzie. Eksperci twierdzą, że chorych na gruźlicę jest teraz więcej niż przed pandemią COVID-19. Każdego roku choroba zabija 10 milionów ludzi na całym świecie. Jakie są objawy gruźlicy?

📢 Zaskakujący Kraków: 13 nieoczywistych miejsc, które warto odwiedzić. Gigantyczne ptaki, ruiny jak z Rzymu i inne niespodzianki Kraków ma wiele oblicz, w tym takie, którego nie zna większość turystów. Przedstawiamy 13 nieoczywistych miejsc, mało znanych atrakcji i zaskakujących zakątków, które warto odwiedzić w Krakowie. To gotowe pomysły na weekend w mieście inny niż wszystkie! 📢 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Pamięć należy się też Świadkom Jehowy 27 stycznia 2024 roku jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym dniu przypada rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, czyli największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

Jak podkreślają Świadkowie Jehowy, obchody tej rocznicy mają pomóc w budowaniu świadomości o Holokauście i w oficjalnym upamiętnieniu wszystkich ofiar hitlerowskiego reżimu, a więc także o osobach tego wyznania.

📢 Kolejowy rekord w Małopolsce. Z przewozów skorzystało ponad 20 milionów pasażerów Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby przewiezionych pasażerów przez przewoźników kolejowych realizujących kursy pociągami w Małopolsce - z ich oferty skorzystało ponad 20 milionów osób. Władze regionu zabiegają o zwiększenie liczby pociągów, tak by odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie i zapewnić więcej kursów. 📢 Niespotykany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli? Projekt dotyczący powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w Sejmie Uzależnienie pensji nauczyciela od przeciętnego wynagrodzenia w kraju to pomysł, który jest podnoszony w środowisku oświatowym już od dawna. W 2021 roku do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, który zakłada właśnie takie rozwiązanie. Teraz zdecydowano się go odmrozić. W czwartek 25 stycznia (zgodnie z harmonogramem obrad) trafi on do pierwszego czytania. Jeśli założenia zawarte w projekcie weszłyby w życie, pensje nauczycieli mogłoby znacząco pójść w górę.

📢 Dla kogo tytuł Asa Małopolski? Oto wszyscy pretendenci w plebiscycie za rok 2023 [NOMINACJE SPORTOWCÓW I TRENERÓW] Już po raz 32. mamy przyjemność ogłosić nominacje w plebiscycie 10 Asów Małopolski, w którym nagradzamy za sukcesy najlepszych sportowców i trenerów. Mieszkamy w regionie, który sportem stoi, w którym świetnych zawodniczek i zawodników zawsze jest dostatek. Dlatego znaleźć się w gronie 10 Asów Małopolski to zadanie niełatwe, trafiają do niego tylko najlepsi z najlepszych. Biletem wstępu jest medal, najlepiej imprezy o światowym zasięgu - od sukcesów tych, którzy zasłużyli na nominacje za ubiegły rok, aż kręci się w głowie. 📢 WOŚP 2024. Można wylicytować stanowisko asystenta małopolskiego wojewody. „Drzwi gabinetu stoją otworem...” Dzień w roli asystenta wojewody – taką licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2024 organizuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Rozpoczęta kilka dni temu od symbolicznej złotówki aukcja cieszy się niemałym zainteresowaniem. Na dziś uczestniczy w niej kilkanaście osób, a kwota proponowana za jednodniowy „staż” u szefa regionu sięga 1000 zł (dane na 23 stycznia po południu).

📢 Nauczyciel informatyki rozkręcał imprezę na studniówce! To nagranie podbija internet. Ma już ponad 3 miliony wyświetleń Uczniowie i nauczyciele bawią się na studniówkach. Co jakiś czas do sieci trafiają filmiki, na których widzimy nietypowego poloneza czy pięknie zatańczonego walca. Tym razem wszystkich zaskoczył nie uczeń, a... nauczyciel informatyki ze Stargardu! Bawił się na studniówce znakomicie i wręcz rozkręcał całą imprezę. Koniecznie zobaczcie to nagranie. 📢 Elon Musk w Krakowie i Oświęcimiu. W poniedziałek przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau Najbogatszy człowiek świata Elon Musk, właściciel Tesli i platformy X, przyleciał do Krakowa. Ma m.in. wziąć udział w sympozjum dotyczącym antysemityzmu w Krakowie i w ceremonii w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. W poniedziałek (22 stycznia) przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

