Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej.

Przegląd grudnia 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. 📢 Prasówka tygodniowa z 31.12.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. 📢 Sylwester 2023. Jak bezpiecznie odpalać fajerwerki? Pamiętaj o tych zasadach! WIDEO Fajerwerki mogą być niebezpieczne jeżeli użytkowane są w sposób nieprawidłowy. Większość tego typu produktów jest prawidłowo wykonana i oznakowana, ale nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas ich użycia lub użycie ich przez dzieci może doprowadzić do poważnego wypadku.

📢 Strażacy z Niepołomic żegnają swojego druha Bogusława Kąckiego. Odprowadziły go strażackie sztandary i wozy bojowe Druh Bogusław Kącki był strażakiem i krwiodawcą, kierowcą autobusów i tirów oraz bojowych wozów gaśniczych. Za szybko odszedł na wieczną wartę. Zmarł w wieku 65 lat. Jak podkreślają jego znajomi - służył ludziom swoją pracą, doświadczeniem w strażackiej jednostce, ale także swoją krwią, bo był krwiodawcą. W ostatnią drogę w piątek, 29 grudnia 2023 roku z kościoła Matki Bożej Różańcowej w Niepołomicach (gdzie odbyła się msza żałobna) na cmentarz parafialny, odprowadzali go żałobnicy: rodzina, duchowni, sąsiedzi, znajomi i koledzy z pracy oraz druhowie, którzy nie tylko nieśli jego trumnę, ale także prowadzili pojazd z jego ciałem w obstawie wozów strażackich.

Prasówka styczeń Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmierć strażaka z Niepołomic. OSP żegna swojego druha Bogusława Kąckiego Jednostka OSP Niepołomice żegna swojego strażaka Bogusława Kąckiego. Był dziesiątki lat kierowcą w niepołomickiej straży, zmarł w Wigilię, 24 grudnia 2023 roku. Miał 65 lat.

📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie. 📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. 📢 Kraków. Fajerwerki nie są tu mile widziane, choć dla gospodarki znaczą wiele. Krajowa pirotechnika warta jest ok. 700 mln złotych W Krakowie Sylwestra na Rynku Głównym nie będzie. W zamian miasto zaprasza na bale i mniejsze imprezy noworoczne. Mimo to znajdą się pewnie tradycjonaliści chcący puszczać fajerwerki. Z pomocą dotyczącą tego jak to robić przychodzi Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Zapewnia ona też, że polskie fajerwerki są bezpieczne, a ich rynkowa wartość oceniana jest na ok. 700 mln złotych rocznie.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Omoda 5 w Polsce. Ile będzie kosztować SUV z Chin? Do premiery marki OMODA na polskim rynku zostało już tylko kilka miesięcy. Ale już teraz firma przygotowała wycenę modelu 5 ICE. Ile ma kosztować samochód z pełnym wyposażeniem? 📢 Najlepsze wigilijne potrawy z różnych regionów Polski. O wielu z nich mogłeś nie słyszeć. Skąd pochodzi więdka, bryndzylki i zupa brzadowa? Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

📢 Tajemniczy i zapomniany obiekt w lesie. Poznajmy jego historię Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zobaczcie zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi. 📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

📢 Czas Barbary Nowak dobiegł końca. To będzie nowa małopolska kurator oświaty? "Katarzyna Mitka to dobra kandydatka, jej szanse są duże" Na nowego wojewodę małopolskiego został powołany dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawicielowi tej partii może przypaść również stanowisko małopolskiego kuratora oświaty. Jako mocna kandydatka wskazywana jest Katarzyna Mitka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Sance (gmina Krzeszowice). 📢 Banksy w Krakowie! Muzeum z pracami legendy street artu otwarto na Kazimierzu Najbardziej tajemniczy artysta street artu ma swoje muzeum w Krakowie. 150 prac Banksy ego od 14 grudnia można będzie zobaczyć przy ul. Berka Joselewicza 21. To jedyne miejsce, gdzie w jednym miejscu znalazły się grafiki, obrazy i inne prace artysty. - Każda ma swoje znaczenie, ale zostały zestawione tak, byśmy byli w stanie zrozumieć, co grało w duszy Banksy emu, kiedy je tworzył – mówi Hazis Vardar, twórca muzeum. Wystawie stałej będą towarzyszyć warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych oraz oprowadzania kuratorskie.

📢 Kto małopolskim konserwatorem zabytków, wojewodą i kuratorem oświaty? Pojawiają się nazwiska Dotychczasowa opozycja przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowi rządzący szykują się do obsadzenia ważnych stanowisk. Jak chodzi o Kraków i Małopolskę, do objęcia są m.in. funkcje wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i kuratora oświaty. Pierwszym ma zostać obecny burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Z kolei potencjalnym kandydatem na konserwatora jest Witold Górny (to nieoficjalna informacja), kierownik krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak chodzi o kuratora, "prace nad kandydaturą trwają".

📢 Dom Apolonii ze skansenu pod Krakowem stanął w ogniu. Drewniany zabytek trzeba ratować W ogniu stanął stary zabytkowy dom w prywatnym skansenie Zagroda Apolonia w Zakrzowie w gminie Niepołomice. To drewniana chata z 1890 roku. Była obiektem, który podziwiali turyści, ludzie, którzy przyjeżdżali odpoczywać w sielskiej atmosferze. Dziś wielu życzliwych ludzi stara się pomóc właścicielce skansenu, konserwatorce dzieł sztuki Elżbiecie Graboś. Organizują zbiórkę pieniędzy na nową więźbę i dach spalonego domu.

📢 Piknik na stacji w Chrzanowie. Tak witano bezpośrednie pociągi do Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Wiednia. Zobacz zdjęcia i wideo Nowe międzynarodowe połączenia kolejowe umożliwią pasażerom bezpośredni dojazd z Chrzanowa do Bratysławy, Budapesztu, Monachium, Pragi i Wiednia. Większa liczba pociągów pośpiesznych w naszym regionie związana jest z remontem na katowickim węźle kolejowym. Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać 10 grudnia br. Z tej okazji Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” przygotowało mini piknik kolejowy, podczas którego przybliżono historię kolei oraz powitano jeden z dalekobieżnych pociągów. 📢 Warsztaty pachnące świętami z kiermaszem dla małych i dużych. Babki z polotem pomagały tworzyć ozdoby bożonarodzeniowe Bombki z siana z pachnącymi suszonymi pomarańczami i cynamonem, ozdoby z gałązkami igliwia, kompozycje owocowych herbat aromatycznych, sojowe świece, piernikowe domki - to rzeczy, które tworzyły dzieci z rodzicami w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Tam zorganizowano warsztaty świąteczne.

📢 18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora będzie reprezentować Polskę w światowym konkursie piękności w Chinach. Zobaczcie zdjęcia 18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora będzie reprezentować Polskę w konkursie piękności Miss Tourism World 2023. Piękna zatorzanka ma już w dorobku m.in. tytuł Miss Beskidów Nastolatek i koronę Bursztynowej Miss Polski. W konkursie w Chinach do tytułu kandyduje ponad 70 dziewczyn z całego świata.

