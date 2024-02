Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca ”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy. 📢 Tomek Fornal i Sylwia Gaczorek prywatnie. Tak żyje krakowski siatkarz! ZDJĘCIA Tomasz Fornal jest obecnie jednym z najbardziej lubianych polskich sportowców. Nie wszyscy jednak wiedzą, że siatkarz pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, gdzie stawiał swoje pierwsze sportowe kroki. A jaki prywatnie jest Tomek? Z kim się spotka? Sprawdź, jak żyje i co robi na co dzień siatkarz reprezentacji Polski.

📢 9 najtańszych miejsc na tropikalne wakacje 2024. Są w zasięgu waszych portfeli! Sprawdźcie, kiedy pojechać, żeby tanio spełnić marzenia Marzycie o wakacjach w tropikach - z ciepłym morzem, rafą koralową, piękną egzotyczną przyrodą i drinkami z kokosa – ale boicie się, że są za drogie? Mamy dowód, że marzenia można spełnić! W naszej galerii znajdziecie 9 najtańszych kierunków na tropikalne wakacje 2024. Podpowiadamy, kiedy pojechać, żeby ceny były najniższe, oraz jak zbić koszty noclegów i wyżywienia. Przekonajcie się, że błogi wypoczynek w tropikalnym raju jest w zasięgu waszego wakacyjnego budżetu.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nasza akcja "Inwestycyjna Moc Małopolski" znalazła swój finał. Sprawdź, kto zwyciężył! Małopolska zmienia się na naszych oczach. Nasz region to fenomen kreatywności. Małopolska wie, gdzie tkwi potencjał i umiejętnie wykorzystuje swoje atuty. W naszej akcji "Inwestycyjna Moc Małopolski" nagrodziliśmy projekty, które mają największe znaczenie dla mieszkańców naszego regionu. Zobacz, kto zwyciężył!

📢 Kraków. Blisko 21 milionów złotych trafi do opiekunów osób niepełnosprawnych z Małopolski na opiekę wytchnieniową Prawie 21 mln zł trafi do małopolskich samorządów na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku, z czego 1,3 miliona do Krakowa. Głównym założeniem programu jest udzielenie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. 📢 Rewolucja na kolei. Zgubiłeś coś w pociągu? Teraz Twoje szanse rosną Pasażerowie PKP Intercity, którzy zostawili swój bagaż w danym pociągu mają już możliwość zweryfikowania, czy dany przedmiot znajduje się w wykazie rzeczy znalezionych. Automatycznie publikowane zestawienie jest dostępne na stronie przewoźnika a w specjalnym oknie wyszukiwania można sprawdzić czy dany bagaż bądź zagubiony przedmiot został odnaleziony. To bardzo duże ułatwienie dla pasażerów. Tylko w ubiegłym roku pasażerowie PKP Intercity zostawili łącznie ponad 13 tys. przedmiotów w pociągach przewoźnika.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Wybory zarządu województwa i marszałka województwa Samorząd województwa jest kluczowym elementem administracyjnym w Polsce, który zarządza sprawami regionu na poziomie wyższym niż gmina czy powiat. Centralną postacią w tej strukturze jest marszałek województwa, przewodniczący zarządu województwa, który jest odpowiednikiem premiera rządu na skalę regionalną. Stanowisko marszałka województwa zostało utworzone w wyniku reformy administracyjnej kraju w 1998 roku, co stało się kamieniem milowym w rozwoju polskiej samorządności i decentralizacji władzy. 📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce.

📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Niepołomice, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ferie 2024 w górach? 6 pomysłów na górską wycieczkę. Te miejsca cię zauroczą!”?

