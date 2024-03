Prasówka z całego tygodnia 10.03.2024 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Dzień Kobiet to idealna okazja, aby pokazać najbliższym kobietom, jak bardzo je doceniamy. U nas znajdziesz wyjątkowe kartki z życzeniami, które możesz wysłać 8 marca w Dzień Kobiet.

Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Niepołomice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Auta elektryczne (BEV – Battery Electric Vehicle) z założenia powiny być tańsze w eksploatacji w porównaniu do aut spalinowych. Oczywiście biorąc pod uwagę zużycie energii potrzebnej do przejechania 100 kilometrów. Okazuje się jednak, że i wśród nich są liderzy oszczędności, jak i auta, które do oszczędnych nie należą. Zobaczmy jakie są najbardziej ekonomiczne samochody elektryczne na rynku.