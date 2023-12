Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Czas Barbary Nowak dobiegł końca. To będzie nowa małopolska kurator oświaty? "Katarzyna Mitka to dobra kandydatka, jej szanse są duże" Na nowego wojewodę małopolskiego został powołany dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nieoficjalnie wiadomo, że przedstawicielowi tej partii może przypaść również stanowisko małopolskiego kuratora oświaty. Jako mocna kandydatka wskazywana jest Katarzyna Mitka, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Sance (gmina Krzeszowice).

📢 To już oficjalne. Dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar nowym wojewodą małopolskim W czwartek 14 grudnia Krzysztof Klęczar, dotychczasowy burmistrz Kęt, został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego. Taką - oficjalną informację - podało Polskie Stronnictwo Ludowe. Klęczar to szef struktur tej partii w Małopolsce. 📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

📢 Krzysztof Klęczar z Kęt będzie nowym wojewodą Małopolski. 14 grudnia ma być oficjalnie powołany na stanowisko Krzysztof Klęczar to obecnie burmistrz Kęt w pow. oświęcimskim, jest też szefem struktur PSL w województwie małopolskim oraz członkiem Rady Naczelnej PSL. Jest też najpoważniejszym kandydatem na nowego wojewodę małopolskiego po powołaniu rządu nowej koalicji. W czwartek, 14 grudnia, ma być powołany na stanowisko. 📢 Słynne osiedle-widmo pod Krakowem zniknęło z powierzchni ziemi. Wiemy, co powstanie w jego miejscu! Pod koniec 2022 roku wyburzono słynne osiedle-widmo znajdujące się w Podłężu pod Krakowem. Długo nie było wiadomo, jaki będzie los tego miejsca. Teraz, po prawie 16 latach teren nieudanego projektu wróci do użytku i zmieni swoje przeznaczenie. Nowy plan obejmuje utworzenie tam międzynarodowego punkt obsługi logistycznej.

📢 Trzeci pas na autostradzie A4 w Krakowie ma powstać po 2030 roku. Mieszkańcy boją się wyburzeń, domagają się ekranów Trzeci pas ruchu powstanie na autostradzie A4 w Krakowie. Są trzy warianty rozbudowy. Trwa przygotowanie dokumentacji. O przebiegu drogi, nowych rozwiązaniach, wyburzeniach domów, hałasie i utrudnieniach w ruchu projektanci z firmy IVIA z Katowic oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iw Autostrad rozmawiali we wtorek, 12 grudnia wieczorem z mieszkańcami Krakowa, głównie dzielnic: X Swoszowice oraz VIII Dębniki. Mieszkańcy terenów przyległych do autostrady dopytywali wyburzenia domów, wykupy terenów, a przede wszystkim o ekrany akustyczne.

📢 Banksy w Krakowie! Muzeum z pracami legendy street artu otwarto na Kazimierzu Najbardziej tajemniczy artysta street artu ma swoje muzeum w Krakowie. 150 prac Banksy ego od 14 grudnia można będzie zobaczyć przy ul. Berka Joselewicza 21. To jedyne miejsce, gdzie w jednym miejscu znalazły się grafiki, obrazy i inne prace artysty. - Każda ma swoje znaczenie, ale zostały zestawione tak, byśmy byli w stanie zrozumieć, co grało w duszy Banksy emu, kiedy je tworzył – mówi Hazis Vardar, twórca muzeum. Wystawie stałej będą towarzyszyć warsztaty dla szkół i grup zorganizowanych oraz oprowadzania kuratorskie. 📢 Kto małopolskim konserwatorem zabytków, wojewodą i kuratorem oświaty? Pojawiają się nazwiska Dotychczasowa opozycja przejęła władzę od Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Nowi rządzący szykują się do obsadzenia ważnych stanowisk. Jak chodzi o Kraków i Małopolskę, do objęcia są m.in. funkcje wojewody małopolskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków i kuratora oświaty. Pierwszym ma zostać obecny burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Z kolei potencjalnym kandydatem na konserwatora jest Witold Górny (to nieoficjalna informacja), kierownik krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Jak chodzi o kuratora, "prace nad kandydaturą trwają".

📢 TOP 10 przyszłościowych studiów. Eksperci wskazali najbardziej obiecujące kierunki na 2024 rok Jakie studia gwarantują nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także ciekawe i dynamiczne możliwości rozwoju zawodowego? Eksperci agencji Antal, zajmujący się na co dzień rekrutacją, przyjrzeli się dziesięciu najbardziej obiecującym kierunkom studiów w 2024 roku. Warto podkreślić, że w zestawieniu TOP 10 kierunków, które warto studiować w nadchodzącym roku, znalazły się nie tylko te związane z branżą IT, cieszące się w ostatnich latach największym zainteresowaniem kandydatów na studia. 📢 Dom Apolonii ze skansenu pod Krakowem stanął w ogniu. Drewniany zabytek trzeba ratować W ogniu stanął stary zabytkowy dom w prywatnym skansenie Zagroda Apolonia w Zakrzowie w gminie Niepołomice. To drewniana chata z 1890 roku. Była obiektem, który podziwiali turyści, ludzie, którzy przyjeżdżali odpoczywać w sielskiej atmosferze. Dziś wielu życzliwych ludzi stara się pomóc właścicielce skansenu, konserwatorce dzieł sztuki Elżbiecie Graboś. Organizują zbiórkę pieniędzy na nową więźbę i dach spalonego domu.

📢 Piknik na stacji w Chrzanowie. Tak witano bezpośrednie pociągi do Bratysławy, Budapesztu, Pragi i Wiednia. Zobacz zdjęcia i wideo Nowe międzynarodowe połączenia kolejowe umożliwią pasażerom bezpośredni dojazd z Chrzanowa do Bratysławy, Budapesztu, Monachium, Pragi i Wiednia. Większa liczba pociągów pośpiesznych w naszym regionie związana jest z remontem na katowickim węźle kolejowym. Nowy rozkład jazdy zaczął obowiązywać 10 grudnia br. Z tej okazji Stowarzyszenie „Stacja Chrzanów” przygotowało mini piknik kolejowy, podczas którego przybliżono historię kolei oraz powitano jeden z dalekobieżnych pociągów. 📢 Śnieg w Małopolsce szybko się topi. Możliwe powodzie i lokalne podtopienia Pokrywa śniegu znikała dzisiaj w oczach w całej Małopolsce. W ciągu kilku godzin w wielu miejscach znów pojawiły się trawniki. Woda spływa rowami i kanałami do rzek. Pojawiają się ostrzeżenia hydrologiczne przez podtopieniami.

📢 Warsztaty pachnące świętami z kiermaszem dla małych i dużych. Babki z polotem pomagały tworzyć ozdoby bożonarodzeniowe Bombki z siana z pachnącymi suszonymi pomarańczami i cynamonem, ozdoby z gałązkami igliwia, kompozycje owocowych herbat aromatycznych, sojowe świece, piernikowe domki - to rzeczy, które tworzyły dzieci z rodzicami w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Tam zorganizowano warsztaty świąteczne. 📢 Bunt Mikołajów w Niepołomicach. Biegli ulicami miasta w widowiskowych strojach, czerwonych czapeczkach i koszulkach Na ulicach Niepołomic zrobiło się czerwono od mikołajowych strojów! Pół tysiąca Mikołajów kobiet i mężczyzn stawiło się w niedzielę, 10 grudnia, na dziedzińcu Zamku Królewskim w Niepołomicach. Stąd ruszyli w pięciokilometrową trasę po ulicach miasta. Bieg ma zaskakującą nazwę - Bunt Mikołajów. Został zorganizowany już po raz trzeci. Uczestnicy biegu przebrali się nie tylko za Mikołajów, ale także za ich pomocników czy stworki z bajek.

📢 Powroty z weekendu. Zakopianka zakorkowana w Nowym Targu i pod Krakowem. Korki też w Krakowie Rozpoczęły się powroty z weekendu, szczególnie z gór po udanym szusowaniu na stokach. Zakopianka korkuje się pod Nowym Targiem, aż po Klikuszową. Zator mamy też pod Krakowem. Od wjazdu do Liberowa aż po Gaj, tu w obu kierunkach. Samochodów jest po prostu dużo, a warunki zmuszają kierowców do ściągnięcia nogi z gazu. Sytuacja może się pogorszyć późnym popołudniem gdy aut wyjedzie jeszcze więcej. Autostrada A4 na razie przejezdna, ale w samym Krakowie się korkuje... 📢 Duże problemy z dostępnością nowej szczepionki przeciwko COVID-19 w Małopolsce. Kiedy Nuvaxovid będzie dostępna? Na rynek wprowadzona została nowa szczepionka przeciwko COVID-19. Nuvaxovid, bo tak się nazywa została zaktualizowana dla podwariantu XBB.1.5 znanego bardziej jako Kraken. Niestety na możliwość przyjęcia szczepionki pacjenci z Małopolski będą musieli zaczekać. Na ten moment w województwie występują duże problemy z jej dostępnością.

