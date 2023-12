Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „18-letnia Zuzanna Balonek z Zatora będzie reprezentować Polskę w światowym konkursie piękności w Chinach. Zdjęcia”?

📢 Przepustowość zakopianki się kończy. Zarządca drogi usprawnia ją, a ruch się zwiększa. Nowa inwestycja nieunikniona Zakopianka stoi. W ostatnich miesiącach ruch spowalniają i utrudniają inwestycje, których celem jest usprawnienie przejazdu i poprawa bezpieczeństwa. Zarządca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dla poprawy przepustowości realizuje nowe inwestycje: bezkolizyjne przejścia, węzły, wiadukty, kładki. Tymczasem samochodów przybywa, ruch wciąż się zwiększa. Nie ma wątpliwości, że trasa przestaje być tranzytowa. Oto droga krajowa stała się już lokalną. Nowe rozwiązania są konieczne. Tekst powstał w ramach naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwester w Zakopanem 2023/2024: ceny i porady. Ile kosztują noclegi w domkach góralskich, czy na Sylwester Marzeń trzeba kupić bilet? Jeśli marzycie o spędzeniu sylwestra i powitaniu nowego roku 2024 w Zakopanem u stóp Tatr, musicie się spieszyć. Miejsca na nocleg drożeją z każdym dniem, a liczba ofert gwałtownie maleje w miarę zbliżania się magicznej daty 31 grudnia 2023 i największej w kraju imprezy plenerowej – Sylwestra Marzeń. Sprawdźcie, ile kosztują obecnie noclegi w Zakopanem na sylwestra, ile trzeba zapłacić za pakiety sylwestrowe w domkach góralskich i hotelach i czy wstęp na Sylwester Marzeń jest biletowany.

📢 Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź. Trener Tomasz Tułacz: Mamy pomysł na ten mecz Puszcza Niepołomice w 18. kolejce piłkarskiej ekstraklasy zagra z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się na stadionie Cracovii w najbliższy poniedziałek (11 grudnia). Trener Tomasz Tułacz liczy, że "Żubrom" uda się podtrzymać dobrą passę. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Matura próbna MATEMATYKA 2023. Arkusz CKE, odpowiedzi. Zobacz jakie zadania były na próbnej maturze z matematyki Matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym odbywa się w czwartek 7 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie mają180 minut, czyli 3 godziny. Zobacz arkusz CKE z zadaniami. Dzisiaj po godzinie 12:00 opublikujemy rozwiązania. 📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki. 📢 Lasy Państwowe ogłaszają sprzedaż choinek. Czas na choinki od leśników. Tyle trzeba będzie zapłacić Jak każdego roku Lasy Państwowe ogłosiły przedświąteczną sprzedaż żywych choinek. Informacje o terminach i cenach nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych bądź w mediach społecznościowych. W ofercie znajdziemy takie drzewka jak: świerk, jodłę kaukaską, sosnę czarną i inne. Sprawdź ceny drzewek od Lasów Państwowych, zobacz terminy sprzedaży w konkretnych nadleśnictwach na terenie Małopolski i okolic. Niektóre nadleśnictwa już przedstawiają cenniki, inne dopiero przygotowują się do sprzedaży.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Nie ma żadnych oznaczeń. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 47 nowoczesnych samochodów dla małopolskich OSP. Zapewnią szybszy dojazd do poszkodowanych W środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się uroczyste przekazanie 47 samochodów dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. Pojazdy są wyposażone w dwusystemowy radiotelefon przewoźny z modułem GPS, dwusystemowy radiotelefon noszony, opryskiwacz ręczny 8 litrowy, pompę elektryczną, pilarkę łańcuchową do drewna oraz zestaw sorpcyjny. 📢 Rozbój i inne przestępstwa 19-latka spod Krakowa. Kara dosięgła go po roku, został zatrzymany i usłyszał zarzuty 19-latek z gminy Kłaj dopuścił się rozboju, wdawał się w bójki, maczetą uszkodził ciało młodego mężczyzny. Minął ponad rok od niektórych przestępstw, gdy wieliccy policjanci otrzymali o tym zgłoszenie i zatrzymali sprawcę. Okazało się, że ten młody mężczyzna dopuścił się wielu przestępstw.

📢 Czy policja z Andrychowa zrobiła wszystko, by odnaleźć Natalkę? Zamarzała, a machina poszukiwań ruszała powoli Wczoraj (5 grudnia) 14-letnia Natalka została pochowana na cmentarzu w rodzinnym Andrychowie. Dziewczynka zmarła w szpitalu w Krakowie - Prokocimiu 29 listopada 2023 roku. Trafiła tam po tym, jak ją wymarzniętą znaleziono przy centrum handlowym w Andrychowie dzień wcześniej. Przez wiele godzin leżała na śniegu w mrozie. Czy można było odnaleźć ją wcześniej? Czy ktoś zawinił? Na razie czterech policjantów z komisariatu w Andrychowie ma postępowanie dyscyplinarne na zlecenie małopolskiego komendanta policji z Krakowa.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

📢 Majątki zawodników i działaczy sportu w Sejmie - mieszkania, domy, działki, pieniądze. Wrażenie robi też pensja byłego prezesa PZN Spośród tych, którzy uprawiali sport zawodowo lub pełnili w nim role działaczy, mandat do Sejmu X kadencji wywalczyło pięć osób. Apoloniusz Tajner to były trener kadry w skokach narciarskich, a następnie wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Jagna Marczułajtis-Walczak była reprezentantką Polski w snowboardzie na igrzyskach olimpijskich, Rafał Siemaszko grał w piłkę nożną, a do parlamentu dostali się też wybitni przedstawiciele środowiska siatkarskiego: Małgorzata Niemczyk i Paweł Papke. Czy na działalności w sporcie byli w stanie zbić majątek? Sami się przekonajcie. Zajrzeliśmy do aktualnych oświadczeń posłów, które złożyli po październikowych wyborach. 📢 Nasz plebiscyt Hipokrates 2023. Wielka Gala w Krakowie. Nagrodziliśmy najlepszych! Dziś wielki dzień! Nagrodziliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2023 w Małopolsce. Kto został stomatologiem roku 2023 w naszym regionie? Kogo nasi Czytelnicy nagrodzili jako położną roku 2023 w Małopolsce? Poznaj naszych laureatów! Wielka Gala odbyła się w gościnnych murach Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

📢 8 wyjątkowych lodowisk na świecie. Niektóre z nich znajdują się w Europie – warto odwiedzić je zimą Zimowa aura rozgościła się u nas na dobre, zachęcając do aktywności na świeżym powietrzu. Część z nas wybiera się na narty czy sanki, inni preferują z kolei jazdę na łyżwach. Zobaczcie, w których miejscach łyżwiarze mogą w pełni cieszyć się nadejściem najzimniejszej pory roku – oto 8 naprawdę wyjątkowych lodowisk świata.

