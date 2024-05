Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ratownicy medyczni oraz policjanci interweniowali w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie Zatora, gdzie 13-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, przebywając w łazience urodziła dziecko. Nastolatka oraz noworodek pod opieką ratowników zostali przewiezieni do szpitala.

Policjanci oraz ratownicy medyczni interweniowali w jednym z ośrodków turystycznych w Zatorze (powiat oświęcimski). Zaledwie 13-letnia dziewczynka, która przebywała tam na wycieczce szkolnej urodziła dziecko. Jak poinformowała w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, stan noworodka jest ciężki, ale stabilny. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Ojcu dziecka grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Trzystu kibiców Puszczy Niepołomice zasiadło na trybunach w Zabrzu. Oglądali walkę swojej drużyny z Górnikiem, zakończoną wynikiem 1:1. To ostatni wyjazd w tym sezonie. Czy w kolejnym będą wyprawy do ekstraklasowych klubów? Nie wątpimy w to, Puszcza jest bardzo blisko celu, od utrzymania dzieli ją bardzo niewiele.