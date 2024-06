Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Niepołomice, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

Do kilku zmian dosżło po sezonie, w którym Puszcza Niepołomice zajęła 12. miejsce w ekstraklasie. Właśnie ogłoszono ruchy transferowe.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

Po udanej majówce pora na kolejny długi weekend. Tym razem w związku z Bożym Ciałem, które w tym roku wypada 30 maja. Jaka będzie pogoda? Czy można spodziewać się upałów?

Wyśmienite szaszłyki na grilla z dwóch rodzajów mięsa to pomysł na smaczny i prosty do zrobienia obiad. Te szaszłyki ze schabu i boczku przygotowujesz w kilka chwil. Są tak smaczne, że cała rodzina będzie się zajadać. Podaj do nich tarty chrzan oraz prostą sałatkę na grilla.