Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze.

W środę 19 czerwca synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i możliwymi burzami w Krakowie i Małopolsce, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet gradu. Stopień zagrożenia został następnie podniesiony do najwyższego - EXT, co oznacza ekstremalne zagrożenie burzowe. Mieszkańcy jedenastu województw otrzymują na telefony alerty RCB.

Piłkarze Puszczy Niepołomice zaczęli przygotowania do nowego sezonu ekstraklasy. Zawodnicy przeszli dwudniowe badania, a w poniedziałek trenowali w Niepołomicach.

Krzysztof Klęczar, małopolski wojewoda, wrzucił na Facebooka zdjęcie, na którym widać, jak ktoś siedzący na tylnym siedzeniu samochodu zrobił zdjęcie, jak pasażer z przodu trzyma tablet z włączonym meczem. Wygląda to tak, jakby kierowca i pasażer z tyłu widzieli transmisję. - Otóż nie róbcie tak - ostrzega portal brd.24, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa. To nie dość, że niebezpieczne, to zagrożone wysokim mandatem. Co na to wojewoda?