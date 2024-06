Przegląd tygodnia z 9.06.2024 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Znamy laureatów 34. edycji Konkursu „Teraz Polska” na najlepsze polskie produkty, usługi i innowacje. Godło „Teraz Polska” trafiło do 22 firm, które uzyskały prawo oznaczenia nim swoich produktów, usług i innowacji. Tytuł Wybitnego Polaka otrzymał prof. Mirosław Ząbek a Honorowe wyróżnienie – prezydent RP w latach 2010-2015, Bronisław Komorowski. W śród wybranych najlepszych firm są trzy z Małopolski.

Marek Bartoszek nie jest już prezesem Puszczy Niepołomice. Sternik niepołomickiego klubu podał się do dymisji. W mediach społecznościowych opublikował list, który prezentujemy. Poprosiliśmy też o komentarz samego zainteresowanego.

W czwartek, 6 czerwca doszło do zderzenia samochodów osobowych na autostradzie A4 w rejonie Podłęża w powiecie wielickim na pasie w kierunku Katowic. Z pierwszych relacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast utrudnienia w ruchu.

Choroba Parkinsona to tajemnicze schorzenie, które wciąż jest poznawane przez naukowców. Odkryli oni, że w jakiś sposób może mieć ona związek z zakażeniem pewną bakterią. Chodzi o laseczki tężca, które czyhają w brudzie i zakażają rany. Jak się okazuje, szczepionka przeciw tężcowi może zapewniać ochronę przed parkinsonen lub łagodzić przebieg choroby. Ta szczepionka jest w Polsce obowiązkowa dla dzieci, mogą przyjmować ją też dorośli.

Szykuje się wielka gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. W nocy z 5 na 6 czerwca spodziewane są aż trzy przeloty "kosmicznego pociągu" nad Małopolską. Wszystko za sprawą wyniesienia na orbitę satelitów przez rakietę Falcon 9. Starlinki to system satelitów należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Kiedy patrzeć w niebo?

Już 9 czerwca, w malowniczych przestrzeniach krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, odbędzie się kolejna odsłona Święta Małopolski. W tym roku przygotowaliśmy dla Was program tak bogaty i różnorodny, że każdy - niezależnie od wieku - znajdzie tu coś dla siebie, bo przecież jednym z głównych celów przyświecających wydarzeniu jest łączenie pokoleń! Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek Witold Kozłowski.

Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

Znamy plan przygotowań Puszczy Niepołomice do jej drugiego sezonu w ekstraklasie. Przypomnijmy, że w dopiero co zakończonych rozgrywkach beniaminek z Niepołomic zajął 12. miejsce.

Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.