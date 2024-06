Przegląd prasy Niepołomice 18.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Niepołomicach

Krzysztof Klęczar, małopolski wojewoda, wrzucił na Facebooka zdjęcie, na którym widać, jak ktoś siedzący na tylnym siedzeniu samochodu zrobił zdjęcie, jak pasażer z przodu trzyma tablet z włączonym meczem. Wygląda to tak, jakby kierowca i pasażer z tyłu widzieli transmisję. - Otóż nie róbcie tak - ostrzega portal brd.24, zajmujący się tematyką bezpieczeństwa. To nie dość, że niebezpieczne, to zagrożone wysokim mandatem. Co na to wojewoda?