Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Niepołomicach?

Małopolska należy do jednego z najbardziej atrakcyjnego turystycznie regionu Polski. Doceniana jest nie tylko przez krajowych, ale również zagranicznych turystów. W 2023 roku Małopolskę odwiedziło ponad 20 mln turystów, co oznacza wzrost aż o 23 proc. względem roku poprzedniego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.06 a 29.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Małopolska uwielbiana przez krajowych i zagranicznych turystów. Te miejsca odwiedzają najczęściej”?

Ulewy, wichura i powalone drzewa w powiatach na południu Krakowa. Zapowiadane burze na piątkowe popołudnie w rejonie Krakowa przeszły nad Bieżanowem, a następnie wichura i ulewy robiły szkody w gminach Niepołomice, Wieliczka, Dobczyce i Igołomia-Wawrzeńczyce. W tamtych okolicach sypnęło gradem już około godz. 16. Producenci warzyw obawiali się o swoje zbiory. W Niepołomicach, Wieliczce, Kłaju i Gdowie strażacy byli wzywani na interwencje do powalonych drzew. Mocno ucierpiał też Park Miejski w Dobczycach, ze względów bezpieczeństwa został zamknięty.

Trener Tomasz Tułacz był zadowolony po sparingu z Wisłą Kraków. Prowadzona przez niego Puszcza Niepołomice wygrała 1:0, ale dla szkoleniowca liczyło się również to, że jego podopieczni wykonali solidną pracę na krótkim zgrupowaniu.

Przez Małopolskę przechodziły w czwartek potężne burze i nawałnice. W wielu rejonach było niebezpiecznie! W Kościelisku zalane zostały drogi, w powiecie suskim wichury łamały drzewa, w Gorlicach spadł grad, a w okolicach Tarnowa wylały potoki. Strażacy mieli pełne ręce roboty!

Lawenda rozkwitła w małopolskiej Prowansji. Co za widok! Fioletowe pola ciągną się po sam horyzont. To idealny moment, by odwiedzić Ogród Pełen Lawendy zlokalizowany tylko 40 minut drogi od Krakowa. Na gości czekają nie tylko piękne widoki i wyjątkowy zapach kwitnących krzewów, ale też pyszne lody i przekąski lawendowe. Obejrzyjcie zdjęcia i sprawdźcie ile kosztują atrakcje lawendowego ogrodu.