Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Niepołomicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jazda rowerem po Polsce jeszcze nigdy nie była tak prosta i przyjemna. Jednośladem można przejechać wzdłuż i wszerz zarówno duże miasta, jak i dotrzeć do tych bardziej dzikich zakamarków naszego kraju. Jura krakowsko-częstochowska i Orle Gniazda, Półwysep Helski czy Roztocze to tylko początek listy fascynujących tras przygotowanej przez redakcję Magazynu Travelist. Oto siedem pomysłów na wycieczkę.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tanie loty to coś, co turyści lubią najbardziej. Popularny budżetowy przewoźnik Ryanair organizuje dziś błyskawiczną wyprzedaż biletów z terminami wylotów na koniec lata i wczesną jesień. Do Rygi można polecieć już za 60 zł, do Paryża i Wenecji za niecałe 100 zł. Wyprzedaż trwa tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Gdzie dokładnie można polecieć i za ile? Sprawdźcie, póki wyprzedaż trwa.