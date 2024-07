Przegląd prasy Niepołomice 4.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Niepołomicach

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały w środę (3 lipca) wyniki egzaminu ósmoklasisty, który został przeprowadzony w połowie maja. W całym kraju przystąpiło wtedy do egzaminu ok. 220,9 tys. uczniów, w tym ok. 11,3 tys. uczniów-obywateli Ukrainy. Małopolscy ósmoklasiści - już tradycyjnie - wypadli lepiej od średniej krajowej.

Dzień Cioci i Wujka. W kalendarzu świąt nietypowych na świecie znajdziemy go pod datą 26 lipca, jednak inicjator obchodzenia tego święta w Polsce wyznaczył je na 3 lipca. Dlaczego? O tym za chwilę, generalnie jednak wszyscy zgodzimy się z tym, że każdy dzień jest dobry na to, żeby naszym wujkom i ciociom sprawić przyjemność życzeniami i dobrym słowem. Albo poprawić im i nam humor. W tym przypadku - MEMAMI!