Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Branża filmowa daje szansę na ciągły rozwój, ciekawe przygody i wykorzystanie swojego potencjału. Do tego starali się przekonać młodych i utalentowanych przyszłych filmowców organizatorzy warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość”, zorganizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Netflix. Z całego regionu do Rytra (powiat nowosądecki) zjechało się dwudziestu wybranych wcześniej spośród prawie sześćdziesięciu chętnych Małopolan, aby pod okiem profesjonalistów szlifować swój talent.

Radość i satysfakcja po ostatniej, sobotniej wygranej w ekstraklasie z ŁKS Łódź (2:1) została w Puszczy Niepołomice szybko zburzona. Po wydarzeniach w Wiśniczu Małym z udziałem Kewina Komara niepołomicki klub stracił bramkarza, a do zespołu wkradł się niepokój.

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

Chwile grozy w Wiśniczu Małym, niedaleko Krakowa. W sobotę, 26 sierpnia, podczas festynu wiejskiego został pobity bramkarz klubu piłkarskiego Puszcza Niepołomice, 20-letni Kewin Komar. Sprawcami rzekomo - według portalu sportowefakty.wp.pl - mieli się okazać kibole jednego z krakowskich klubów, którzy ponoć grozili mu również maczetami. W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno Puszcza, jak i Wisła Kraków wydały oficjalne oświadczenie. Wypowiedziała się również policja, która jednak nie potwierdza, że było to zajście na tle kibicowskim. Sam zawodnik nie odniósł się do tych doniesień.

Ostania doba była w Małopolsce bardzo niespokojna pod względem pogody. Najpierw ostrzeżenie o burzach z gradem trzeciego stopnia dla 3 powiatów (oświęcimski, suski, wadowicki). Przez Małopolskę przechodzi front, który generuje ponad 900 interwencji strażaków i brak prądu dla ok. 60 tys. odbiorców. Zjawisko kończy się, a meteorolodzy wydają kolejne ostrzeżenia, również trzeciego – najwyższego – stopnia dla 15 małopolskich powiatów, a dla pozostałych – stopnia drugiego. Przewidywane były nawet opady gradu i trąby powietrzne.

Po wygranej z ŁKS 2:1 w sobotnim spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy trener Tomasz Tułacz odniósł się w pierwszej kolejności nie tyle do przebiegu meczu, co wydarzeń, które go poprzedzały. Puszcza miała bowiem problem z dotarciem na stadion Cracovii po tym, jak zepsuł się klubowy autokar. Z pomocą pospieszyli działacze ŁKS i spotkanie mogło rozpocząć się w terminie.

W trzecim meczu w roli gospodarza na stadionie przy ulicy Kałuży piłkarze Puszczy Niepołomice walczyli o drugie zwycięstwo w ekstraklasie. Sobotni mecz z ŁKS Łódź zakończył się ich wygraną 2:1 (1:0), co oznacza, że zespół Tomasza Tułacza, po wcześniejszej wygranej ze Stalą Mielec i remisie z Legią Warszawa, kontynuuje budowanie w Krakowie swojej twierdzy.