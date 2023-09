Przegląd prasy z sierpnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Niepołomicach?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [1.09.2023]”?

Przegląd sierpnia 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Natalia Kaczmarek prywatnie. Tak na co dzień żyje i mieszka piękna i szczęśliwa gwiazda polskich biegów! ZDJĘCIA [1.09.2023] Natalia Kaczmarek jest na ustach całej Polski. Właśnie została wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów. To pierwszy polski medal w biegu na tym dystansie pań w 40-letniej historii mistrzostw świata w lekkoatletyce! Na bieżni odnosi sukcesy, podobnie w życiu pozazawodowym. Niedawno zaręczyła się z Konradem Bukowieckim, a w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z podróży, na których widać dużo radości. Tak żyje i mieszka piękna Natalia Kaczmarek. Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Czy legionella jest poważnym zagrożeniem? Jak można się nią zarazić, jakie są objawy oraz leczenie Legionella stała się jednym z głównych tematów zainteresowania Polaków w ostatnich dniach. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są objawy tej choroby i jaki sposób leczenia. Czy można się nią zarazić, korzystając ze zraszaczy w centrach miast lub z tężni solankowych i komór inhalacyjnych?

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą się we wrześniu 29.08.23 Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Prasówka wrzesień Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Puszcza Niepołomice straciła bramkarza. Jak to się odbije na jej wynikach w ekstraklasie? Radość i satysfakcja po ostatniej, sobotniej wygranej w ekstraklasie z ŁKS Łódź (2:1) została w Puszczy Niepołomice szybko zburzona. Po wydarzeniach w Wiśniczu Małym z udziałem Kewina Komara niepołomicki klub stracił bramkarza, a do zespołu wkradł się niepokój.

📢 Piłkarz Puszczy Niepołomice Kewin Komar pobity przez kiboli? Policja nie potwierdza. Oświadczenie Wisły Kraków i Puszczy Niepołomice Chwile grozy w Wiśniczu Małym, niedaleko Krakowa. W sobotę, 26 sierpnia, podczas festynu wiejskiego został pobity bramkarz klubu piłkarskiego Puszcza Niepołomice, 20-letni Kewin Komar. Sprawcami rzekomo - według portalu sportowefakty.wp.pl - mieli się okazać kibole jednego z krakowskich klubów, którzy ponoć grozili mu również maczetami. W związku z zaistniałą sytuacją, zarówno Puszcza, jak i Wisła Kraków wydały oficjalne oświadczenie. Wypowiedziała się również policja, która jednak nie potwierdza, że było to zajście na tle kibicowskim. Sam zawodnik nie odniósł się do tych doniesień. 📢 Pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w Małopolsce. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana została do szpitala W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.

📢 Kibice na meczu Puszczy Niepołomice w Krakowie z ŁKS Łódź Nieco ponad 2300 widzów obejrzało sobotni mecz Puszczy Niepołomice z ŁKS Łódź (2:1). Swoje spotkania w piłkarskiej ekstraklasie "Żubry" rozgrywają na stadionie przy ulicy Kałuży w Krakowie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów dopingujących beniaminka rozgrywek z trybun obiektu Cracovii. 📢 Trener Puszczy Niepołomice Tomasz Tułacz: Punkty bardzo ciężko wywalczone, dlatego podwójnie smakują Po wygranej z ŁKS 2:1 w sobotnim spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy trener Tomasz Tułacz odniósł się w pierwszej kolejności nie tyle do przebiegu meczu, co wydarzeń, które go poprzedzały. Puszcza miała bowiem problem z dotarciem na stadion Cracovii po tym, jak zepsuł się klubowy autokar. Z pomocą pospieszyli działacze ŁKS i spotkanie mogło rozpocząć się w terminie.

📢 TOP 18 najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w Małopolsce zachodniej. Możecie je spotkać podczas wakacyjnych podróży. Zdjęcia i opisy Podczas wakacyjnych podróży można natknąć się na wiele zaskakujących nazw miejscowości także w Małopolsce zachodniej. Jamnik, Pazurek, Kogutek czy Brody to niektóre z nich. Budzą zaciekawienie i uśmiech, tych którzy spotykają się z nimi po raz pierwszy. Warto je odwiedzić, bo często kryją się za nimi także ciekawe historie. Przejdź do galerii i zobacz listę z opisami najbardziej oryginalnych nazw miejscowości w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

📢 Najstarsza miejscowość w Polsce. Grojec to dzieje wielkich rodów i zwykłych ludzi zapisane na archiwalnych fotografiach. Galeria Grojec w gminie Oświęcim to najstarsza miejscowość w Polsce. Ta wieś w Małopolsce liczy sobie aż 6500 lat! Poza tym, że powstała tak dawno, ma także bogatą późniejszą historię z wielkimi rodami Radziwiłłów, Bobrowskich, Szembeków, Porębskich, ale i zwykłych ludzi. Przejdź do galerii i zobacz archiwalne zdjęcia z dziejów tej niezwykłej wsi. 📢 Wakacje nad jeziorem w Polsce? Błękitna tafla wody, piękne krajobrazy i spokój. Oto TOP 5 miejsc idealnych na letni odpoczynek! Ciepły, miękki piasek pod stopami i orzeźwiająca kąpiel w wodzie. Nie zawsze trzeba jechać na polskie wybrzeże, aby cieszyć się tymi urokami lata. W głębi naszego kraju kryją się bowiem jeziora, które zachwycają nie tylko czystą, błękitną taflą, ale i roztaczającym się wokół malowniczym krajobrazem. A jeśli dodamy do tego doskonale zorganizowaną infrastrukturę i dodatkowe atrakcje, to otrzymamy idealny przepis na wakacyjny wypoczynek. Redakcja Magazynu Travelist przygotowała zestawienie pięciu jezior, które trzeba odwiedzić podczas tegorocznego urlopu.

📢 Oto Dolina Raby. Tak wygląda nowe kąpielisko pod Krakowem. Piękne molo, plaża, kajaki i park linowy. Już można pływać i wypoczywać! „Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie. 📢 Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Gomfrena kulista to idealny kwiat na suche bukiety. Ozdobi też rabatę i balkon. Sprawdź, jak zadbać o wiecznik Gomfrena, znana też jako wiecznik, to roślina, która ma sporo zalet. Do podstawowych należą piękne kwiaty, które pojawiają się przez całe lato, aż do późnej jesieni, a w dodatku są trwałe i świetnie nadają się na suche bukiety. Radzimy, jak uprawiać gomfrenę w ogrodzie i na balkonie. 📢 Ice Cream Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Lodowy melanż w letniej strefie. Mamy zdjęcia z imprezy Ice Cream Party, czyli lodowy melanż w najlepszym energicznym wydaniu zagościł w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze w piątek imprezowali w letniej strefie na świeżym powietrzu. Tym razem czekał na nich lody włoskie, kręcone, na patyku, świderki, wodne i śmietankowe serwowane przez piękne hostessy. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Groźny wypadek na autostradzie A4 w powiecie wielickim. Sześć osób rannych, w tym dwoje dzieci. A4 zablokowana W poniedziałek tuż przed godzina 18 w Zakrzowcu w gminie Niepołomice doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Sześć osób zostało rannych w tym dwoje dzieci i cztery osoby dorosłe. 📢 W Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął się Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystości potrwają do niedzieli Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem o. Egidiusza Włodarczyka OFM, Ministra Prowincjalnego oraz Procesja Boleści Maryi rozpoczęły w niedzielę Wielki Odpust Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystości potrwają do niedzieli. W tym czasie sanktuarium może odwiedzić ponad 100 tys. osób z całej Polski i z zagranicy. U ub. roku przyjechało tu 110 tys. pielgrzymów. 📢 Tak na co dzień mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Oto dom słynnej pary seniorów. Ich ogród zachwyca! Zdjęcia [14.08.2023] Domowy klimat to jeden z elementów jaki wyróżnia dom słynną parę seniorów. To jednak co przykuwa najbardziej uwagę to kolorowy i pełen kwiatów ogród. Seniorzy chętnie chwalą się swoim zielonym zakątkiem w mediach społecznościowych. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jak mieszka Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości".

📢 Noc spadających gwiazd, czyli sierpniowe Perseidy 2023. Kiedy i gdzie najlepiej obserwować deszcz meteorów? 14.08.2023 Przed nami noc spadających gwiazd. Już w nocy z 12 na 13 sierpnia na nocnym niebie ujrzymy deszcz meteorów – i to bez specjalistycznego sprzętu. A to nie wszystko. Niedługo po tym wydarzeniu będziemy mogli podziwiać Superksiężyc. Kiedy oglądać Perseidy 2023? Gdzie najlepiej je obserwować? Jakie zjawiska astronomiczne czekają na nas w sierpniu? Sprawdźcie.

📢 Pożar kombajnu na granicy Krakowa i powiatu krakowskiego. Spaliło się też zebrane już zboże Pożar kombajnu pracującego na polu na ul. Brzeskiej przy granicy Krakowa oraz gmin Niepołomice i Igołomia-Wawrzeńczyce. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 12 sierpnia po południu. Palił się kombajn, a z nim zebrane już zboże, które było w zbiorniku pojazdu.

