Przegląd tygodnia z 20.08.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Imię to coś więcej niż tylko nazwa. Określa nas, naszą osobowość, nierzadko wywołując skojarzenia z innymi osobami. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak ściśle imiona powiązane są z naszymi predyspozycjami i cechami charakteru. Wejdź w naszą galerię i sprawdź, czy twoje imię znajduje się na liście tych, przyciągających pieniądze jak magnes!

„Dolina Raby” - to nowe miejsce wypoczynku w Kłaju w powiecie wielickim. Wielkie kąpielisko, w którym od tego lata można już pływać, są ratownicy czuwający nad bezpieczeństwem kąpiących się. Są plaże i wiele atrakcji, możliwości uprawiania sportów na lądzie i w wodzie. Powstały place zabaw, ścianki wspinaczkowe oraz park linowy. Nie brakuje wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych. Tu można wygodnie wypoczywać. Zobaczcie jak pięknie.

Poznaj terminy jesiennych targów ogrodniczych i rolniczych z okazją do kupienia roślin w różnych częściach kraju. Jesień to odpowiednia pora na dokonanie nowych nasadzeń w ogrodzie i na działce. Drzewa owocowe, krzewy, byliny wielu gatunków i odmian przyjmą się we wrześniu i październiku lepiej, niż wiosną. Dlatego podczas najbliższych tygodni warto wybrać się na zakupy.