Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czym jest Child Alert? Małopolska policja musiała go ogłosić na szczęście tylko raz. Chodziło o uprowadzenie 5-letniej dziewczynki”?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czym jest Child Alert? Małopolska policja musiała go ogłosić na szczęście tylko raz. Chodziło o uprowadzenie 5-letniej dziewczynki Ostatnio dzięki systemowi Child Alert udało się odnaleźć 11-letnią Wiktorię z Sosnowca. W związku z jej zaginięciem zatrzymano jedną osobę i wszczęto śledztwo. W 2022 roku z tego samego systemu skorzystała również małopolska policja. Chodziło o zaginięcie 5-latki, którą ojciec (obywatel Norwegii) uprowadził z domu. Tego samego dnia mężczyzna dokonał zabójstwa swojej partnerki. 5-letnie dziecko udało się odnaleźć. 📢 Tanie linie lotnicze droższe od regularnych? Zaskakująca analiza: na wakacje we wrześniu nie opłaca się latać Ryanairem Jeśli planujecie wakacje we wrześniu, październiku lub listopadzie, nie wybierajcie pierwszego lepszego lotu z oferty tanich linii, np. Ryanair. Nowa zaskakująca analiza cenowa wskazuje, że w końcu lata i na początku jesieni o wiele bardziej może opłacać się podróż regularnymi liniami lotniczymi. Różnice cen mogą wynosić nawet 600 zł za bilet dla jednej osoby! Sprawdźcie, ile możecie zaoszczędzić na przelotach na wakacje we wrześniu do Grecji, Hiszpanii czy Włoch.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 11-13 sierpnia 2023 r. Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątki do niedzieli 11-13 sierpnia 2023 r. Pierwsze kolejki rozegrane zostaną w V ligach i kilku klasach okręgowych.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grzybobranie 2023. Kosze pełne grzybów! Wysyp prawdziwków w małopolskich lasach. Czytelnicy pokazują swoje zbiory Wszyscy narzekali ostatnio na pogodę, ale była - bardzo liczna! - grupa osób, którą padające deszcze napawały nadzieją. Nadzieją na, ma się rozumieć, udane grzybobranie! I rzeczywiście - w Małopolsce mamy teraz prawdziwy wysyp grzybów, a dowodem są zdjęcia, którymi podzielili się z nami nasi Czytelnicy.

📢 Turystyka w pełnym rozkwicie w Małopolsce. Połowa wakacji i spektakularne odbicie w ruchu podróżnych Spektakularnie wysoki ruch turystyczny w Krakowie i Małopolsce notowany jest tego lata. Gościnny region przyjmuje podróżnych szczególnie zagranicznych, ale wyjeżdżają także mieszkańcy Małopolski i przyjeżdżają turyści krajowi. Tym sukcesami w turystyce chwalą się dzisiaj przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej, władze samorządowe województwa oraz władze portu lotniczego w Krakowie-Balicach. Półmetek wakacji już jest powodem do radości, bo ruch jest większy niż w najlepszych czasach przed pandemią. 📢 Bąble na skórze mogą być objawem pogryzienia przez pluskwy. Te pasożyty przenoszą groźne choroby i trudno wytępić je w domu Latem doskwierają nam wszelkie owady pijące krew, które często przenoszą groźne choroby. Nie inaczej jest w przypadku pluskwy domowej, czyli łóżkowej. Tego owada trudno zobaczyć, bo jest aktywny w nocy. „Pamiątką” po nim są jednak bąble na skórze, które mogą pojawić się nawet po kilku dniach. Wyjaśniamy, jak rozpoznać pluskwę i jej ugryzienie oraz co robić, by pozbyć się tych uciążliwych owadów z domu.

📢 13 polskich cudów techniki, które musicie zobaczyć. Najstarsza kopalnia ropy na świecie, niesamowite podziemia Warszawy i inne niespodzianki W Polsce można zwiedzać nie tylko zamki, pałace, dwory i kościoły. W naszym kraju znajduje się wiele niesamowitych zabytków techniki. Niektóre zrewolucjonizowały cały świat! Zapraszamy do galerii, w której prezentujemy 13 wyjątkowych osiągnięć technicznych, wynalazków i konstrukcji, które do dziś można oglądać w Polsce. Te miejsca mogą was zaskoczyć i zadziwić. Gdzie zobaczycie mosty pośrodku lasu, jak wyglądają podziemia Warszawy, gdzie zaczął się przemysł naftowy? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w artykule poniżej.

📢 Cztery wojskowe dni w Małopolsce. Na piknikach z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się również żołnierze z Krakowa Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.

📢 Azja i Afryka kontra polski biznes. Pokusa pieniądza, ryzyko bankructwa. Jak zabezpieczyć swoje pieniądze? W ten sposób ryzykują nie tylko polskie firmy: szwalnie w Bangladeszu, fabryki w Afryce, potężne zamówienia komponentów produkowanych w Azji. Po jednej stronie umowy ogromne zobowiązania, po drugiej – oczekiwania, którym sprostanie może oznaczać zdobycie fortuny, a zawód – bankructwo. Sprawdzamy, czy to wysokie ryzyko można jakoś ograniczyć, a jeśli tak to, w jaki sposób. 📢 Prasówka z całego tygodnia 6.08.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Noc spadających gwiazd, czyli sierpniowe Perseidy 2023. Kiedy i gdzie najlepiej obserwować deszcz meteorów? ”?

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory