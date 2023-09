Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prawie 100 pozycji wystawił na kolejny przetarg Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Na nabywców czekają m.in. samochody honker 2000, skoda Octavia Combi, star 200, pakiety z częściami samochodowymi, sprzęt medyczny, narzędzia, skrzynie ładunkowe, a także złom i odpady, które mogą zainteresować firmy zajmujące się recyklingiem. Na przetarg trafił nawet instrument dęty. Oferty można składać do 13 września do godz. 11. Zyski ze sprzedaży Agencja przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Arkadiusz Tańcula to obecnie jeden z najpopularniejszych postaci w świecie internetu. Mało kto wie, że ten sławny influencer pochodzi z Małopolski, a konkretnie z Wieliczki, a zawczasu był studentem AGH. Dziś zbija miliony na walkach w najlepszych federacjach freakfightowych w Polsce. Jak żyje i jaki jest prywatnie? Zobaczcie sami.

Rozpoczął się remont autostrady A4 na odcinku od Katowic do Krakowa. Prac związane z wymianą nawierzchni i remontem wiaduktów będą prowadzone do końca 2026 roku. Obecnie trwają roboty pomiędzy węzłami Jeleń w Jaworznie i Balin w Chrzanowie.

Rolą pilotażu jest sprawdzenie w praktyce efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci. W Małopolsce skorzystało z niego do tej pory 163 dzieci. Badania są bezpłatne, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wciąż można z nich skorzystać. Program adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Niepołomickie Błonia - to duży kilkuhektarowy obszar zielony za zamkiem. Jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców gminy, ich gości i turystów. Samorząd stara się sukcesywnie zagospodarowywać ten obszar jako teren sportowo-rekreacyjny. We wtorek, 5 września została podpisana umowa na kolejny etap zagospodarowania terenu i budowy boiska treningowego m.in. dla klubu Puszcza Niepołomice, ale także indywidualnych mieszkańców oraz ośmiotorowej bieżni. Inwestycja ma kosztować około 10 mln zł.