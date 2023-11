Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Niepołomicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nie tylko mecz dorosłych reprezentacji Polski i Czech zaplanowano na piątek. W Pardubicach zmierzyły się również młodzieżowe drużyny do lat 20. „Biało-Czerwoni” wygrali 1:0, a swój udział w tym triumfie mieli m.in. piłkarze małopolskich klubów i to znaczący, bo zwycięską bramkę strzelił Kacper Śmiglewski z Cracovii!

Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie!

Czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z literaturą? Być może była to bajka czytana przez rodziców przed snem, która przenosiła Cię do świata pełnego przygód. Te chwile nie tylko budowały bliskość z rodzicami, ale także rozbudzały wyobraźnię i ciekawość świata, wspierały Twój rozwój. W dobie powszechnej cyfryzacji warto przypomnieć, jak wiele korzyści niesie ze sobą czytanie dzieciom tradycyjnych książek. Podkreśla to kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

— Nie palę śmieci, wiem, że nie wolno. Ale i tak pojawił się problem, jak przyszła do mnie komisja z gminy. Stwierdzili, że mam wymienić piec, bo takich już niebawem nie będzie można używać. I za kilka miesięcy to już będzie mandat — relacjonuje rolnik z województwa małopolskiego. Nie tylko tam w życie wchodzą kolejne zapisy uchwał antysmogowych. Jakie kary grożą za brak wymiany pieca?

Niska cena to główna przewaga artykułów występujących pod szyldem marek własnych. Która sieć sklepów kusi najlepszą ofertą cenową produktów z tego sektora? Lidl, Biedronka czy Kaufland? Wszelkie wątpliwości rozwiewa badanie sporządzone na podstawie paragonów dodanych do aplikacji PanParagon. Wyniki zaskakują!

Są takie miasta w szerokim świecie, Europie, a nawet Polsce, które nadają się jak ulał na weekend czy urlop. Nie brak w nich wysoko ocenianych atrakcji, architektura jest piękna, przyroda bujna, a ludzie sympatyczni. Mimo to turyści jakoś nie zaglądają do nich tak często, jak powinni. Mają czego żałować! Poznajcie 11 najbardziej niedocenianych miast na świecie – nowy ranking zaskakuje i dostarcza inspiracji do wycieczek.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowych terapii w hematologii, czyli CAR-T. - To szansa dla tych, których wiedzieliśmy jak leczyć, jednak nie mogliśmy im zapewnić wyleczenia, bo byli to pacjenci po wielu liniach chemioterapii, u których doszliśmy już do kresu możliwości. Podkreślam, że terapia CAR-T jest mniej toksyczna i obciążająca od intensywnej chemioterapii i transplantacji, chociaż również ma swoją toksyczność i powikłania, które uczymy się leczyć - mówił prof. Tomasz Sacha, Kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii. Terapia jest już realizowana m.in. w Gliwicach, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. W Krakowie ta terapia powinna być dostępna za ok. rok.