Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Single bawili się w Energy 2000. Była szalona impreza i Skolim na scenie Impreza dla singli w Energy 2000 w Przytkowicach zawsze jest pełna gości. I tym razem tak było. Nie tylko dlatego, że każdy liczy, że znajdzie tam "drugą połówkę". Tu chodzi o dobrą zabawę. Na scenie wystąpił Skolim, znany z wielu przebojów w tanecznych rytmach. Zobaczcie zdjęcia z dyskoteki.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak powstają rogale marcińskie z Gorlic. Cukiernicy z Podzamcza mają autorski przepis. Tylko w listopadzie wypieką ich ponad 30 tys. sztuk Tradycja wypieku rogali marcińskich znana w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, zadomowiła się w Gorlickiem za sprawą cukierników z Podzamcza. Ich autorski przepis na jesienny smakołyk z białym makiem, ma już tylu fanów, że tylko na zamówienie, w tym tygodniu w firmie z ćwierćwieczną tradycją, wypieczonych zostało ponad 5000 takich rogali, a ich całkowita produkcja w listopadzie, może sięgnąć nawet 30000 sztuk.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP. 📢 Polska Misja Medyczna pomoże mieszkańcom Gazy. Apeluje o wsparcie w tych działaniach Jak alarmuje Polska Misja Medyczna, w Strefie Gazy panuje krytyczna sytuacja humanitarna. - Życie każdej przebywającej tam osoby jest zagrożone zarówno przez bombardowania, jak i rozprzestrzeniające się choroby, brak leków, karetek, pomocy medycznej, wody i żywności. Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy, na terenie enklawy zginęło ponad 10 tysięcy osób, a 4 na 10 z nich to dzieci - podkreślają przedstawiciele organizacji. Polska Misja Medyczna zamierza dostarczać osobom, które straciły swoje domy, podstawowe produkty pozwalające przetrwać nadchodzącą zimę: koce, materace, ciepłe ubrania.

📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Szlak do Doliny Małej Łąki w Tatrach otwarty. Powalone przez halny drzewa usunięte Szlak do Doliny Małej Łąki w Tatrach Zachodnich został ponownie otwarty dla turystów. Tatrzański Park Narodowy usunął już powalone przez ostatni halny drzewa. Jednak wyjście w góry może być nadal niebezpieczne.

📢 Polska królowa na tronie w sombrero. Iga Świątek wróciła na tenisowy szczyt GALERIA z CANCUN Wielki triumf Igi Świątek w Cancun! Raszynianka jest drugą Polką w historii, po krakowiance Agnieszce Radwańskiej (2015), która wygrała turniej WTA Finals. Po meczu z Jessicą Pegulą, którą pokonała 6:1, 6:0, na kort wyszli mariachi, a tenisistkom założono na głowy meksykańskie sombrera. Obejrzyjcie zdjęcia z Cancun w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Aleksandra Król-Walas prywatnie. Snowboardzistka zrobiła sobie przerwę w karierze. Zostanie mamą! Aleksandra Król-Walas to utalentowana snowboardzistka. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. W lutym 2023 roku wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w gigancie równoległym w gruzińskim Bakuriani. Teraz młoda góralka robi sobie przerwę od deski. Zostanie mamą. Co robi na co dzień ta młoda i energiczna góralka?

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Pożar domu w powiecie wielickim w sąsiedztwie szkoły. Straż zbadała obiekt kamera termowizyjną W Gdowie w powiecie wielickim doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego. Jka się potem okazało pustostanu, ale stojącego w sąsiedztwie szkoły. Pożar wybuchł w poniedziałek, 6 listopada z rana. Na miejsce skierowano liczne jednostki straży pożarnych. Ze względu na fakt, że ten niewielki dom prywatny stoi w sąsiedztwie szkoły, to istniało zagrożenie pożarowe także dla obiektu Zespołu Szkół w Gdowie, ale zostało opanowane. 📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

📢 Wielkie widowisko, taneczne mistrzostwa w Skawinie. Wirujące pary, błyszczące stroje i emocje w stylu latynoamerykańskim i standardowym Roztańczona Skawina. Niezwykłe widowisko, mnóstwo emocji, barwnych strojów, blasku świateł, latynoamerykańskiego temperamentu, klasycznej elegancji i wielkich braw - to wszystko Mistrzostwa Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego w Tańcu Towarzyskim w Skawinie. Rozgrywały się w rytmach latynoamerykańskich oraz eleganckich standardów w sobotę, 4 listopada 2023 r. Gdy pary tancerzy wchodziły na parkiet wirowała cała Hala Widowiskowo-Sportowa. Wystąpiło 200 tancerzy.

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości