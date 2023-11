Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od kilku tygodni w serwisie Netflix można oglądać serial "Infamia". Produkcja zbiera znakomite recenzje, a jedną z głównych ról gra tam aktor pochodzący z Tarnowa, Kamil Piotrowski. Rola Roma Tagara może stać się dla niego przepustką do wielkiej kariery, chociaż o aktorstwie nie myślał od zawsze.

Trwa listopadowa Kampania Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce. To akcja przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Do wielickiej kampanii, organizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dołączyło wiele instytucji, szkół, placówek opiekuńczych i służb. Współdziałają, żeby przeciwdziałać przemocy, organizują konkursy, warsztaty i zabawy profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców gminy. Hasłem tegorocznej kampanii jest "Klucz do wewnętrznej mocy".