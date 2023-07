Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Niepołomice, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 2.07.2023. 25.06 - 1.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lipiec za pasem, a to oznacza kwitnienie nowych roślin, a tym samym pojawienie się nowych alergenów. Alergicy z pewnością zastanawiają się co teraz pyli? W lipcu głównym utrapieniem dla alergików są pylące trawy. Pyli też pokrzywa, trawy, komosa i lipa pospolita. Ich pyłki należą do alergenów, które oddziałują głównie na układ oddechowy. Sprawdź listę, co jeszcze pyli w lipcu oraz jakie są najczęstsze objawy alergii.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie!”?