Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Niepołomicach. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie!”?

Przegląd czerwca 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie! Koniec roku szkolnego to początek wakacji. I teraz, i kiedyś uczniowie czekają z utęsknieniem na ostatni dzwonek i rozdanie świadectw. Za czasów PRL w każdej szkole było to wielkie wydarzenie. Zobacz, jak obchodzili koniec roku szkolnego rodzice i dziadkowie. 📢 Okulary reklamowe – czy to opłacalny gadżet na lato? Jednak zdecydowana większość gadżetów reklamowych, które są obecnie sprzedawane, są nastawione przede wszystkim na praktyczne wykorzystanie oraz wysoką jakość. 📢 Odkryj najlepsze pizzerie w Niepołomicach. Gdzie możesz zjeść pizzę w czerwcu 2023? Odkryj gdzie dostaniesz najlepszą pizzę w Niepołomicach. Jest to niewątpliwie danie uwielbiane na całym świecie. Chyba każdy spróbował jej przynajmniej raz w życiu, a wielu na zawsze pozostało jej fanami. Sprawdź, jaką pizzę możesz zjeść w pizzeriach w Niepołomicach. Zerknij do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

Prasówka lipiec Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poszliśmy w las z grzybiarzem. Efekt - ponad 150 sztuk prawdziwków w koszyku, kilka maślaków i garść kurek Popadało, więc grzybiarze przestępują z nogi na nogę. My zaś uznaliśmy, że nie można wiecznie korzystać tylko z opowieści o tym, kto, co i gdzie znalazł. Trzeba w końcu samemu pójść w las. Więc umówiliśmy się na rekonesans uczestniczący. Przewodnikiem nie mógł być nikt inny, jak Eugeniusz Liana. Godzina zbiórki – 5.30. Cel – gmina Lipinki, pogranicze Pagorzyny i Wójtowej.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 24-25 czerwca 2023 r. Terminarz wybranych imprez sportowych planowanych w Małopolsce w sobotę i niedzielę 24-25 czerwca 2023 r. Igrzyska Europejskie i ligowe ostatki w rozgrywkach piłkarskich. 📢 Startują Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Na stadionie Wisły zapłonie znicz i zaśpiewają gwiazdy Po czterech latach przygotowań w środę, 21 czerwca, Kraków zaprezentuje się Europie i całemu światu. Tego dnia na odnowionym stadionie Wisły o godz. 20.30 rozpocznie się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Zaprezentują się sportowcy uczestniczący w imprezie, zapalony zostanie znicz, a na scenie wystąpią gwiazdy muzyki. Największe tegoroczne sportowe wydarzenie w Europie odbywać się będzie pod Wawelem, ale także w 12 innych miastach i potrwa do 2 lipca. 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06]”?

📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje!

📢 Niebezpieczny Barszcz Sosnowskiego rośnie w Małopolsce. Kontakt z tą rośliną może być tragiczny w skutkach. Zobacz zdjęcia i wideo Jak co roku w Małopolsce wraca problem z Barszczem Sosnowskiego. Ta niebezpieczna roślina może osiągać nawet pięć metrów wysokości. Kontakt z nią może być tragiczny w skutkach. We wszystkich częściach rośliny znajduje się bowiem toksyczny olejek eteryczny, który w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia pierwszego i drugiego stopnia. 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Eurojackpot. 500 milionów złotych do wygrania. To wielka kumulacja Wielka kumulacja w Eurojackpot. W piątek (16.06.2023 roku) możesz wygrać aż 500 milionów złotych. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Zobacz. Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Sprawdź. 📢 Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął. 📢 Co to był za wieczór w Energy 2000 w Przytkowicach. Bawiono się w rytmach winylowych klasyków. ZDJĘCIA Kolejna udana impreza w Energy 2000 w Przytkowicach. Tym razem klubowicze bawili się w rytmach winylowych klasyków z lat 2002-2007. Za energiczną konsoletą stanął jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Trener Puszczy Tomasz Tułacz: Nie stać nas na wielkie transfery i tak pozostanie, bo nagle nie będziemy dużo bogatsi Jesteśmy klubem, którego nie stać na wielkie transfery i myślę, że tak pozostanie. Piłkarze, których mamy pokazali, że można w chwilach próby na nich liczyć, więc pewnie dostaną nagrodę i nadal będą stanowić o sile tej drużyny – mówi trener Tomasz Tułacz w pierwszej rozmowie po awansie Puszczy Niepołomice do ekstraklasy. 📢 Puszcza Niepołomice po awansie piłkarzy do ekstraklasy – w tym klubie umieją wydawać pieniądze Puszcza Niepołomice dokonała wyczynu nie lada, awansując do piłkarskiej ekstraklasy z budżetem, który dla wielu klubów byłby niewystarczający, by utrzymać się w… II lidze. Trudno znaleźć jakąkolwiek inną drużynę, która potrafiłaby w ostatnich latach wywalczyć awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce, wydając tak niewiele. To mistrzostwo świata!

📢 Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego, wywalczonego na 100-lecie klubu awansu. 📢 Tak świętuje Puszcza! Feta na stadionie w Niepołomicach po awansie piłkarzy do ekstraklasy Po cichu przygotowywaliśmy się na ten awans, więc wkrótce rozpocznie się feta na stadionie w Niepołomicach przy Kusocińskiego 2. Zapraszam wszystkich kibiców, zapewne będziemy się bawili nie tylko do północy - tak prezes Marek Bartoszek na antenie Polsatu Sport zachęcał fanów do świętowania w niedzielny wieczór największego wydarzenia w stuletniej historii klubu. Puszcza weszła do piłkarskiej ekstraklasy jako zwycięzca baraży, pokonując w półfinale Wisłę Kraków 4:1, a w finale Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2 (po dogrywce).

📢 Puszcza Niepołomice w ekstraklasie! Awans „Żubrów” na stulecie klubu! To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i pierwszy raz w historii awansowały do ekstraklasy. Stało się to akurat na stulecie klubu z Niepołomic. 📢 Puszcza Niepołomice. Tomasz Tułacz: Chcemy dać sobie szansę na spełnienie marzeń W niedzielę o godz. 18 Puszcza Niepołomice zagra w finale baraży o ekstraklasę z Bruk-Betem Termalicą w Niecieczy. Przed tym najważniejszym w historii „Żubrów” meczu na pytania dziennikarzy odpowiadał trener Puszczy Tomasz Tułacz.

