Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06] Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy. 📢 Wisła Kraków - kontrakty, transfery, spekulacje. Wszystkie zmiany w kadrze "Białej Gwiazdy" LATO 2023 Wisła Kraków po przegranej kampanii o awans do Ekstraklasy sezon 2023/2024 spędzi na jej zapleczu. Po nieudanym roku w I lidze szatnia drużyny z Reymonta musi zostać przewietrzona, więc kilku piłkarzy odejdzie, a w ich miejsce pojawią się nowi. W tym materiale na bieżąco informujemy o nowych i wygasających kontraktach, transferach oraz wszelkich zmianach zarówno w kadrze, jak i w sztabie pierwszej drużyny Wisły.

📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje!

📢 Partner Dody zrobił coś niebywałego! Dariusz Pachut wraz z ekipą zdobył wodospad Yumbilla w Peru. To było ciężkie wyzwanie Dariusz Pachut, pochodzący z Zabrzeży obok Łącka partner Dody, to człowiek szukający sportowych, eksploracyjnych wyzwań. Od kilku dni przebywa w Peru wraz z ekipą "Oshee Slide Chalenge". Udało im się dokonać czegoś niebywałego. Zdobyli wodospad Yumbilla (895 m) i zjechali z niego na linach. To czwarty, z 10 najwyższych na świecie, który ekipa projektu "Korony Wodospadów" ma na swoim koncie. Akcja była bardzo ciężka, ale dali radę! 📢 Dilerzy i handlarze narkotyków z Małopolski poszukiwani przez policję. Rozpoznajesz kogoś? LISTY GOŃCZE 15.06.2023 Małopolska policja poszukuje osób, które są ścigane za wprowadzanie do obrotu narkotyków oraz czerpanie korzyści majątkowych z handlu środkami odurzającymi. Wśród poszukiwanych znalazły się również te osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Część z tych osób poszukiwana jest również dodatkowo listami gończymi na podstawie innych paragrafów. Widziałeś kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Daj znać śledczym! Zdjęcia i dane poszukiwanych w naszej galerii pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 14 czerwca 2023 roku.

📢 Nad Małopolską mogą przejść burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla wszystkich małopolskich powiatów. Zgodnie z nimi nad województwem mogą przejść burze z gradem a także opady deszczu. 📢 Jakich benefitów oczekują Polacy od swojego pracodawcy? Opieka medyczna i co jeszcze? Benefity najbardziej pożądane przez pracowników w Polsce. Sprawdź, czy są też na Twojej liście. Wszelkiego rodzaju dodatki do pensji mogą skutecznie zwiększyć satysfakcję z pracy. Polacy doskonale zdają sobie z tego sprawę – według raportu Enter The Code na ich obecność w firmie zwracają uwagę aż 3 na 4 osoby szukające zatrudnienia. Platforma Preply.com przyjrzała się dostępnym badaniom i sprawdziła, które benefity są najbardziej lubiane. Zobacz, czy skusiłyby również Ciebie.

📢 Śmiertelny wypadek w Niepołomicach. Czołowe zderzenie samochodu ciężarowego z osobowym W Niepołomicach na ul. Wimmera doszło do wypadku we wtorek, 13 czerwca około godz. 8.20 rano. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym jedna osoba została ciężko ranna. To kierowa samochodu osobowego 45-letni mężczyzna. Mimo prób nie udało się go uratować. Zginął. 📢 Co to był za wieczór w Energy 2000 w Przytkowicach. Bawiono się w rytmach winylowych klasyków. ZDJĘCIA Kolejna udana impreza w Energy 2000 w Przytkowicach. Tym razem klubowicze bawili się w rytmach winylowych klasyków z lat 2002-2007. Za energiczną konsoletą stanął jeden z najlepszych DJ-ów w naszym kraju.

📢 Deep Purple i Nazareth zagrali w Krakowie. Show legend rocka na Mocne uderzenie - Hard Rock Heroes Festival w Tauron Arenie Brytyjskie grupy Deep Purple i Nazareth to największe gwiazdy jednodniowego Hard Rock Heroes Festivalu, który odbył się 12 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie. 📢 Kwitnie barszcz Sosnowskiego. Ten obcy parzy, może doprowadzić do śmierci. Zemsta Stalina ciągle groźna. Poparzona mieszkanka Pomorza Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

📢 Puszcza Niepołomice po awansie piłkarzy do ekstraklasy – w tym klubie umieją wydawać pieniądze Puszcza Niepołomice dokonała wyczynu nie lada, awansując do piłkarskiej ekstraklasy z budżetem, który dla wielu klubów byłby niewystarczający, by utrzymać się w… II lidze. Trudno znaleźć jakąkolwiek inną drużynę, która potrafiłaby w ostatnich latach wywalczyć awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce, wydając tak niewiele. To mistrzostwo świata!

📢 Tak Puszcza Niepołomice świętowała awans do ekstraklasy. Wielka feta i szalona radość na stadionie! Mamy dużo zdjęć Puszcza Niepołomice pokonała po dogrywce 3:2 Bruk-Bet Termalicę w Niecieczy i awansowała do ekstraklasy. „Żubry” już na stadionie w Niecieczy mogły liczyć na duże wsparcie swoich kibiców, którzy wypełnili sektor gości. Jeszcze większe świętowanie rozpoczęło się już po powrocie do Niepołomic, gdzie rozpoczęła się wielka feta z powodu historycznego, wywalczonego na 100-lecie klubu awansu. 📢 Tak świętuje Puszcza! Feta na stadionie w Niepołomicach po awansie piłkarzy do ekstraklasy Po cichu przygotowywaliśmy się na ten awans, więc wkrótce rozpocznie się feta na stadionie w Niepołomicach przy Kusocińskiego 2. Zapraszam wszystkich kibiców, zapewne będziemy się bawili nie tylko do północy - tak prezes Marek Bartoszek na antenie Polsatu Sport zachęcał fanów do świętowania w niedzielny wieczór największego wydarzenia w stuletniej historii klubu. Puszcza weszła do piłkarskiej ekstraklasy jako zwycięzca baraży, pokonując w półfinale Wisłę Kraków 4:1, a w finale Bruk-Bet Termalikę Nieciecza 3:2 (po dogrywce).

📢 Puszcza Niepołomice w ekstraklasie! Awans „Żubrów” na stulecie klubu! To duża niespodzianka, ale piłkarze Puszczy Niepołomice zapracowali sobie ciężko na ten sukces. Po morderczym finale baraży w Niecieczy „Żubry” wygrały po dogrywce 3:2 z Bruk-Betem Termalicą i pierwszy raz w historii awansowały do ekstraklasy. Stało się to akurat na stulecie klubu z Niepołomic.

