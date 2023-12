Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wieliczanie wspominają "Marsa" żołnierza Armii Krajowej. Mija 20 lat od śmierci prof. Zygmunta Kaweckiego”?

Przegląd listopada 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wieliczanie wspominają "Marsa" żołnierza Armii Krajowej. Mija 20 lat od śmierci prof. Zygmunta Kaweckiego Wieliczanin, nauczyciel akademicki, specjalista w dziedzinie transportu linowego, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki. To i wiele innych ważnych dokonań złożyło się na życie prof. Zygmunta Kaweckiego. Jego osobę, sukcesy, poświęcenie dla kraju jako żołnierza Armii Krajowej w 20 rocznicę śmierci wspominają członkowie Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Wieliczki. Oddadzą mu cześć w środę, 29 listopada 2023 roku. Spotkanie odbędzie się o godz. 6 w sali Magistrat w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka. 📢 Te dzieci z powiatu wielickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu wielickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 W tych miastach w Małopolsce zarobisz najwięcej! Takie są dane GUS. TOP 10 Gdzie w Małopolsce można liczyć na przyzwoitą wypłatę? Na najniższe zarobki mogą liczyć mieszkańcy Żabna w powiecie tarnowskim - dostaną tam 5 010 złotych brutto. A w którym miejscu w Małopolsce zarabia się najwięcej? Sprawdź w naszej galerii.

Prasówka grudzień Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Niepołomicach, dwie osoby ranne i zablokowana obwodnica miasta W piątek, 24 listopada doszło do wypadku w Niepołomicach na obwodnicy miasta. Było przed godz. 7 rano, gdy zderzyły się dwa samochody osobowe na ul. Władysława Wimmera. Dwie osoby zostały ranne. Zaopiekowała się nimi załoga zespołu ratownictwa medycznego, wezwanego na miejsce zdarzenia. Przybyła także straż i policja. Jak informują służby - obwodnica Niepołomic była zablokowana prawie godzinę.

📢 Tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Żyj jak szlachcic! Oto przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

📢 Najlepszy oskarżyciel wśród policjantów jest z Małopolski. Aspirant sztabowy Sławomir Kagan był bezkonkurencyjny W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończył się III Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów - publicznych oskarżycieli. Honorowym patronatem konkurs objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Po dwóch dniach zmagań spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji najlepszym okazał się aspirant sztabowy Sławomir Kagan z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie woj. małopolskie. 📢 Pogrzeb Hanny Gucwińskiej. Zobacz zdjęcia. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie prowadzącej „Z kamerą wśród zwierząt” 22 listopada 2023 r. odbył się pogrzeb Hanny Gucwińskiej, wdowy po Antonim Gucwińskim z którym przez ponad 30 lat tworzyła kultowy dziś program „Z kamerą wśród zwierząt”. Zobacz, jak wyglądało jej ostatnie pożegnanie. W galerii publikujemy zdjęcia.

📢 Wyborne memy po meczu Polska - Łotwa. No to teraz dawać Lewemu tę Estonię! Po wygranej z Łotwą 2:0 polscy kibice nie mogą się doczekać marcowego meczu z Estonią w półfinale baraży o awans na mistrzostwa Europy. Wszyscy komentatorzy już ogłosili, że ten mecz wygramy w cuglach. Pozostaje tylko jeden drobiazg: muszą to jeszcze zrobić nasi piłkarze. Na razie odgrażają się, że po wtorkowym zwycięstwie taki rywal im niestraszny, ale to samo mówili przed rozpoczęciem eliminacji grupowych o Mołdawii i Albanii, a wszyscy wiemy, jak się skończyło. Oby internauci nie musieli wiosną wymyślać kolejnych memów... Póki co obejrzyjcie te, które już powstały. Skoro Lewy strzela tylko słabym, to w meczu z Estonią na pewno trafi do bramki! Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Tak mieszka i żyje Joanna Kulig. Aktorka z małopolskiej Muszynki robi zawrotną karierę za oceanem 21.11.2023 Joanna Kulig to światowej sławy aktorka z maleńkiej Muszynki w gm. Krynica-Zdrój w woj. Małopolskim. Sądeczanka przez lata pracy osiągnęła bardzo wiele. Docenili ją w Hollywood, gra u boku znanych aktorów, a także ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Cannes. Nie tak dawno nasza duma narodowa zagrała u boku Anne Hathaway, Peter Dinklage,a czy Matthewa Brodericka. A jak wygląda prywatne życie aktorki? 📢 Obrazy Matejki można oglądać pod ziemią. Kopalnia Soli w Wieliczce muzą artysty Rok 2023 jest poświęcony malarzowi Janowi Matejce. Nie każdy wie, że o artysta zwiedził wraz z rodziną kopalnię soli w Wieliczce. Miejsce to stało się natchnieniem malarza, śmiało można powiedzieć, że jedną z jego muz. Zainspirowany tym, co zobaczył, namalował dwa obrazy, które teraz można zobaczyć w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w kopalni soli: 135 m pod ziemią!

📢 Czas Pomarańczowej Wstążki w Wieliczce, to czas ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zabawy, konkursy, warsztaty na finał kampanii Jak przeciwdziałać przemocy wobec dzieci i krzywdzeniu najmłodszych. Jak przeciwstawiać się agresji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania odpowiadają organizatorzy listopadowej Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2023 w Wieliczce, czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez 19 dni listopada w całej gminie trwał "pomarańczowy czas" zrzesza się wielu instytucji i organizacji edukacyjnych, pomocowych, wychowawczych oraz służb, żeby słuchać, działać, reagować i ukierunkowywać się na przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Na koniec w niedzielę, 19 listopada odbył się Festiwal Rodzinny i podsumowanie akcji. 📢 Zdobyła srebro Mistrzostw Świata bikini fitness: uczucie nie do opisania. 18-letnia Martyna pokazała wielką formę w Hiszpanii! 18-letnia gimnastyczka Martyna Kaleta z Kasiny Wielkiej, członkini Klubu Sportowego Lady Fitness Myślenice, sięgnęła właśnie po kolejny sukces w swojej pięknej sportowej przygodzie. Po tym jak w listopadzie ub. roku wywalczyła srebrny medal Pucharu Świata Fitness, teraz jako reprezentantka Polski na imprezie IFFB World Championships Body Building, Fitness & Fitness Challenge – Mistrzostwach Świata w kulturystyce i fitness, przywiozła z hiszpańskiej Santa Susanny kolejne srebro, ale w konkurencji, na której zależało jej najbardziej.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody są osoby ranne W niedzielę, 12 listopada na autostradzie A4 w okolicy Podłęża w gminie Niepołomice doszło do wypadku. Późnym popołudniem na autostradzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Są osoby poszkodowane. Na miejsce wezwano ratowników w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Krakowa.

📢 Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023”?

📢 Tak powstają rogale marcińskie z Gorlic. Cukiernicy z Podzamcza mają autorski przepis. Tylko w listopadzie wypieką ich ponad 30 tys. sztuk Tradycja wypieku rogali marcińskich znana w Poznaniu, ale też w całej Wielkopolsce, zadomowiła się w Gorlickiem za sprawą cukierników z Podzamcza. Ich autorski przepis na jesienny smakołyk z białym makiem, ma już tylu fanów, że tylko na zamówienie, w tym tygodniu w firmie z ćwierćwieczną tradycją, wypieczonych zostało ponad 5000 takich rogali, a ich całkowita produkcja w listopadzie, może sięgnąć nawet 30000 sztuk. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

📢 Kiedy solić rosół, a kiedy ziemniaki? Zobacz 7 dań, które łatwo przesolić. Oto kluczowe zasady do smacznego obiadu Sól jest najpopularniejszą przyprawą w kuchni. Jest nie tylko wzmacniaczem smaku, ale także pozwala kontrastować słodki i kwaśny smak. Solenie zupy, ziemniaków i mięsa różni się czasem i stopniem dodania soli, aby uzyskać smaczne danie. Podpowiadamy kiedy solić i jakich błędów unikać związanych z soleniem potraw.

📢 Naprawa zablokowanej drogi po upadku żurawia i tragedii na budowie w Wieliczce. Ruch wstrzymany na całą dobę Po śmiertelnym wypadku na budowie w Wieliczce wszczęte zostało śledztwo prokuratury i policji. Obecnie badania prowadzone są przez kilka instytucji, a zatrzymany został jeden z pracowników wykonawcy inwestycji. Do tego trzeba było w trybie pilnym naprawić drogę gminną, która przez dobę była zamknięta dla ruchu. Dla Wieliczki zamknięcie ul. Dembowskiego stało się dużym utrudnieniem, gdyż jest to trakt, prowadzący do Krakowa. Gmina ściągnęła specjalistyczną firmę, która zrobiła badania, żeby sprawdzić, czy sieci pod jezdnią nie zostały uszkodzone. Okazało się, że nie ma problemu i ruch został wznowiony.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

