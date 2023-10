Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Niepołomicach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ryanair już teraz zaczyna sprzedaż biletów lotniczych na okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Promocja „Zimowe wypady” to okazja, by tanio spędzić Święta za granicą. Można trafić na prawdziwe okazje, np. lot do Skandynawii za 55 zł, do Londynu za 84 zł, do Mediolanu za 100 zł. Do kiedy trwa promocja i jakie są zasady? Sprawdźcie szybko i zarezerwujcie tanie loty dla siebie.

Policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z Krakowa, zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli 27 jednostek broni palnej, ponad 2,2 tys. sztuk amunicji, ponad 6 kg prekursorów materiałów wybuchowych, kilkanaście kg materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do zdalnej detonacji, 67 szt. zapłonników, a także ponad milion złotych w gotówce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu.