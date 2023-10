Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Niepołomicach? Bądź na bieżąco

Przeczytaj najważniejsze informacje mijającego miesiąca. Jak Niepołomice zmienił się we wrześniu 2023?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10]”?

Przegląd września 2023 w Niepołomicach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do złota mistrzostw Europy. Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka świecąca gwiazda siatkówki! [1.10] Norbert Huber potężnymi serwami, asami serwisowymi i mocnymi atakami poprowadził reprezentację Polski do historycznego sukcesu - złotego medalu i zwycięstwa w Mistrzostwach Europy w siatkówce! Na boisku jest nie do zatrzymania. A jaki jest prywatnie? To bardzo ciekawa postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber, świecąca gwiazda polskiej siatkówki? Zobaczcie prywatne zdjęcia! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak teraz sobie radzi? [1.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Single w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To była ostatnia dyskoteka pod gwiazdami minionego lata. Zobaczcie zdjęcia! Za nami ostatnia dyskoteka pod gwiazdami w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Klubowicze w miniony piątek (22 września) bawili się tam, gdzie chcieli. Mieli do wybory popularną dyskoteke i letnią strefę zorganizowaną przy budynku Energy 2000. Tam na gości czekało wiele atrakcji pod hasłem Summer Energy i Single Party. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

Prasówka październik Niepołomice: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Niepołomic. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 7 milionów pasażerów na lotnisku Kraków-Balice. Szansa na pobicie własnego rekordu 7-milionowy pasażer został obsłużony w Kraków Airport w czwartek, 28 września 2023 r. Taki wynik lotnisko w Balicach odnotowało trzeci raz w swojej historii. Władze portu lotniczego od kilku miesięcy informują o rekordowych tegorocznych wynikach i sukcesach w odbudowie ruchu po spadkach w czasie pandemii.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Niezwykła historia na placach, dziedzińcach, na zamku i w parku. Zbacz nowe zdjęcia Żołnierze, gladiatorzy, konfederaci, powstańcy, niewolnicy, damy w strojnych sukniach, mieszczanki, wieśniaczki i mniszki, śpiewacy i tancerze - rekonstruktorzy i pasjonaci historii zjechali na cztery dni (od 21 do 24 września) do Niepołomic. Tu odbywały się XVII Pola Chwały. Całe centrum miasta, parki oraz zamek i inne obiekty kultury wypełnili ludzie w strojach z rożnych epok. Powstały obozowiska średniowieczne, warsztaty rzemieślnicze, miejsca tworzenia broni. W tym roku tematem przewodnim było średniowiecze.

📢 Alert RCB w sprawie szczepionek dla lisów. Dostałeś takiego SMS-a? Sprawdź, o co chodzi "Uwaga! W dn. 23.09-3.10 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - wiadomości SMS takie treści otrzymali dzisiaj mieszkańcy Małopolski. To w związku z akcją szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która rozpocznie się już w sobotę 23 września. Szczepionki zrzucane zostaną z samolotów w lasach, na polach i łąkach oraz będą rozkładane ręcznie w parkach.

📢 Pola Chwały w Niepołomicach. Impreza historyczna jakich mało. Zobacz, jak przedstawią średniowiecze Grupy rekonstrukcyjne prezentujące średniowiecze pokażą broń, sposoby walki, rzemiosło, kuchnię i zwyczaje tamtych czasów. Miejscem tych pokazów będą Pola Chwały 2023 w Niepołomicach, czyli zamek i okoliczne miejsca. Zaplanowano je od 21 do 24 września. Wraz z tą historyczną imprezą będą obchodzone dwie ważne rocznice i bardziej współczesny akcent - obchody święta 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. 📢 Internauci fetują siatkarzy śmiejąc się z piłkarzy. Najlepsze memy po finale mistrzostw Europy Polscy siatkarze zdobyli tytuł mistrzów Europy. Powtórzenie sukcesu sprzed czternastu lat wprawiło kibiców w euforię, której jednym z efektów są memy. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Kandydaci do Sejmu i Senatu 2023 - Wszystko, co musisz wiedzieć o kandydatach Wybory parlamentarne w 2023 roku zdecydują o przyszłości Polski na kolejne lata. Podczas głosowania obywatele będą wybierać swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Przedstawiamy szczegółowy przewodnik dotyczący głównych kandydatów biorących udział w tych wyborach.

📢 Infamia to nowy hit Netflixa. Sceny nagrywali w najsłynniejszej wiosce romskiej w Maszkowicach.To serial o dorastaniu z romską kulturą w tle Romska wioska w Maszkowicach ma swoje pięć minut w serialu Netflixa. "Infamia" od kilku dni gości na platformie i zbiera pochlebne recenzje. Serial opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Nastolatka mierzy się z problemami dorastania balansując między współczesnym światem nastolatków, a tradycyjnymi romskimi zasadami.

📢 Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się”?

📢 Wypadek na DK75 koło Czchowa, 11 osób rannych. W akcji dwa śmigłowce LPR i sześć karetek pogotowia. Jedna z osób rannych oddaliła się W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny. 📢 Marta Manowska z "Sanatorium miłości" w Krynicy Zdroju. Bohaterów show TVP można spotkać w różnych częściach uzdrowiska [14.09] To już drugi tydzień nagrań do kolejnej edycji hitu TVP - "Sanatorium miłości". Tym razem to Krynica-Zdrój będzie tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. W uzdrowisku można spotkać bohaterów programu, których tożsamość owiana jest tajemnicą, poznamy ich w momencie emisji programu. Jest też prowadząca Marta Manowska, która w wolnej chwili korzysta ze ścieżek rowerowych. Nagrania odbywały się wczoraj w hotelu "Czarny Potok" oraz na Górze Parkowej w ogrodach żywiołów.

📢 Prof. Marek Wajdzik: Dzikie zwierzęta lgną do dużych miast. Często sami je zapraszamy Chociaż w dużych miastach czeka na nie wiele niebezpieczeństw, to i tak jest im tu łatwiej żyć, niż w lasach. Dzikie zwierzęta przychodzą do miast lub po prostu już się w nich rodzą. Wszystko za sprawą coraz większego zabudowywania terenów zielonych, a także niepotrzebnego dokarmiania tych zwierząt, które powinny umieć zadbać sobie same o pokarm. Jak wskazuje dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK, który również jest myśliwym, mieszkańcom lub też turystom udało się już rozleniwić nie tylko gryzonie, lisy, sarny, czy też dziki, ale nawet niedźwiedzie.

📢 Ogromny arsenał broni odkryty przez policję. Śledztwo dotyczy też Małopolski Zatrzymanie 8 osób podejrzanych oraz przejęcie 238 jednostek broni palnej, ponad 20 elementów broni palnej i kilkaset sztuk amunicji, to efekt 3 miesięcy pracy CBŚP i Prokuratury Krajowej. Jest to kolejna akcja ukierunkowana na eliminowanie z rynku nielegalnej broni palnej i amunicji. Łącznie w śledztwie występuje 157 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 230 zarzutów, zabezpieczono także ponad 500 jednostek broni palnej, kilkanaście tysięcy sztuk amunicji i kilkaset istotnych elementów broni.

📢 Na Niepołomickich Błoniach będzie boisko treningowe oraz bieżnia. To kolejny etap zagospodarowania terenu sportowo-wypoczynkowego Niepołomickie Błonia - to duży kilkuhektarowy obszar zielony za zamkiem. Jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców gminy, ich gości i turystów. Samorząd stara się sukcesywnie zagospodarowywać ten obszar jako teren sportowo-rekreacyjny. We wtorek, 5 września została podpisana umowa na kolejny etap zagospodarowania terenu i budowy boiska treningowego m.in. dla klubu Puszcza Niepołomice, ale także indywidualnych mieszkańców oraz ośmiotorowej bieżni. Inwestycja ma kosztować około 10 mln zł. 📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Zdjęcia z ceremonii Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"