Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Niepołomicach. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Będzieszynie (powiat brzeski) na drodze krajowej nr 75 doszło w piątek 15.09 do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi jedenaście osób, w tym dzieci. Poszkodowanych zostało jedenaście osób, w tym dwie ciężko. Na miejsce skierowano ogromne siły i środki: sześć karetek pogotowia i dwa śmigłowce LPR. Droga była zablokowana przez ok. 4 godziny.

Nadciąga ciekawe wydarzenie dla amatorów dobrego i przede wszystkim swojskiego jedzenia. W dniach od 16 do 17 września br. od godziny 10.00 do 16.00 na terenie przed zabytkowym Dworkiem Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Balickiej 253 odbywać się będą IX Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z URK” oraz XXV Małopolska Giełda Agroturystyczna. Na stoiskach będzie można znaleźć zarówno miody, wędliny, sery, wina, jak również owoce i dania regionalne. Nie zabraknie też warsztatów dla całej rodziny, pokazów tańca i zabaw dla najmłodszych.

Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także w jaki sposób można oddać głos.

Chociaż w dużych miastach czeka na nie wiele niebezpieczeństw, to i tak jest im tu łatwiej żyć, niż w lasach. Dzikie zwierzęta przychodzą do miast lub po prostu już się w nich rodzą. Wszystko za sprawą coraz większego zabudowywania terenów zielonych, a także niepotrzebnego dokarmiania tych zwierząt, które powinny umieć zadbać sobie same o pokarm. Jak wskazuje dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK, który również jest myśliwym, mieszkańcom lub też turystom udało się już rozleniwić nie tylko gryzonie, lisy, sarny, czy też dziki, ale nawet niedźwiedzie.