Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Niepołomicach. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Niepołomic czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka"?

Przegląd tygodnia: Niepołomice, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Roślina, która uciekła z plantacji. Barszcz Sosnowskiego nadal groźny i nadal ucieka Roślina wędruje potokami i rzekami, czepia się podeszew ludzkich butów, kół samochodów. Nasiona mogą zakiełkować nawet po kilku latach! Barszcz Sosnowskiego wciąż zdobywa w Małopolsce nowe terytoria. W czasie upałów wydziela niezwykle lotne olejki eteryczne, które mogą wywoływać duszności, dotknięcie liści może skończyć się poparzeniem III stopnia. Uważajcie na barszcz Sosnowskiego! A oto sześć rzeczy, które trzeba wiedzieć o tym gatunku, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 📢 Facebook staje się płatny. To już oficjalnie! Meta podała ceny dla zweryfikowanych kont. Jakie będą miesięczne opłaty? Za korzystanie z dodatkowych opcji Facebooka trzeba będzie zapłacić. Stało się to, co wielu komentatrów zapowiadało od dłuższego czasu. Koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama oficjalnie już o tym poinformował. Facebook staje się płatny! Opłata dotyczy zweryfikowanych kont i ma zapewniać lepszą funkcjonalność platformy. Miesięczny koszt wyniesie od 65 do 85 zł.

📢 Krakowski Kazimierz jest jak wehikuł czasu. Tu tętni nocne i kulturalne życie miasta! Legendarne lokalne i najważniejsze zabytki Kazimierz to niesamowite miejsce, w którym przeszłość łączy się z teraźniejszością, a historia tkwi w każdym kamieniu. Co warto zwiedzić i czego doświadczyć aby poczuć atmosferę dawnej, żydowskiej dzielnicy? Przedstawimy najciekawsze atrakcje i miejsca, których nie znajdziecie w zwykłym przewodniku turystycznym. Odwiedzimy legendarne knajpy, w których spotykała się śmietanka kulturalna Krakowa. Przespacerujemy się tajemniczymi uliczkami i usiądziemy wygodnie w mieszkaniu żydowskich kupców. Kazimierz jest jak wehikuł czasu. W jednej chwili można cofnąć się o dobre sto lat! Obejrzyjcie zdjęcia w galerii i przenieście się do magicznego świata, który tak naprawdę jest na wyciagnięcie ręki!

Tygodniowa prasówka 9.07.2023: 2.07-8.07.2023 Niepołomice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Niepołomicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Blanka, Danzel, Mikołaj Rey i flisacy w wakacyjnym pociągu „Daj się ugościć!” do Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza W sobotę, 8 lipca, na trasę wyrusza drugi z czterech wakacyjnych pociągów „Daj się ugościć!”. Start w Warszawie Wschodniej punktualnie o 9.33, a na trasie postoje w Kielcach, Krakowie i Tarnowie. Późnym popołudniem pociąg dotrze do Nowego Sącza, gdzie zakończy swój bieg. Na pokładzie m.in. jedna z najbardziej rozchwytywanych piosenkarek tego lata: Blanka oraz słynny kucharz Mikołaj Rey, a także Danzel, Oskar Cyms, sportowcy i… kandydaci ubiegający się o tytuły Miss Supranational i Miss Polski 2023.

📢 Obłędny sernik na zimno z malinami. Wypróbuj przepis dla fanów galaretki. To ciasto zawsze się udaje Sernik na zimno z malinami to prosty deser dla miłośników sezonowych słodkości. Wystarczy wymieszać zmielony twaróg z rozpuszczoną galaretką i zmiksowanymi owocami i wyłożyć je na spód z biszkoptów. Z tym ciastem poradzą sobie nawet początkujący domowi cukiernicy. Poznaj przepis na smaczne ciasto bez pieczenia. 📢 Te miasta w Małopolsce wyludniają się w zastraszającym tempie. Oto TOP 15 miejscowości, z których ubywa mieszkańców 7.07.2023 W ciągu ostatnich kilkunastu lat większość polskich miast ma problem z wyludnianiem się. W ogólnopolskim rankingu najszybciej wyludniających się miast prym wiedzie Władysławowo, którego populacja w ciągu 20 lat skurczyła się aż o 36 procent. Ogromny problem mają także inne nadmorskie miejscowości: Hel (spadek o 33,9 procent) i Jastarnia (spadek o 33,3 procent). A jak wygląda sytuacja w naszym województwie? Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Małopolsce.

📢 Drewniane domy z duszą na sprzedaż w Małopolsce! Oto przegląd ofert: ceny i zdjęcia 7.07.2023 Drewniane domy na sprzedaż do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując drewnianego domu do remontu w Małopolsce. Ceny wahają się od kilkuset tysięcy, do nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od stanu, w jakim jest budynek - jedne wymagają gruntownego remontu, inne jedynie lekkiego liftingu. 📢 Gdańsk, jakiego nie znacie. 150-letni podziemny zbiornik wody z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. I labirynt szeptów To nieco nietypowa atrakcja Gdańska. Mowa o 150-letnim podziemnym zbiorniku wody Stara Orunia z największym siedliskiem nietoperzy na Pomorzu. W środku przenosimy się w inne czasy. Zbiornik można zwiedzać w ramach turystyczego Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, który tworzą jeszcze -ponad 100-letni zbiornik wody Stary Sobieski z efektem echo oraz współczesny zbiornik wody Kazimierz.

📢 Małopolska w niechlubnej czołówce. Początek wakacji przyniósł śmiertelne żniwo na drogach naszego regionu Z policyjnej mapy śmiertelnych wypadków podczas wakacji wynika, że w naszym regionie doszło już do pięciu tragedii. Po sąsiedzku w woj. podkarpackim i śląskim odnotowano po 3 wypadki, a w świętokrzyskim 1. Niestety, mapa podobnie wyglądała w naszym regionie w ubiegłych latach. Mapa ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, 📢 Wirus ptasiej grypy u kotów. Ile zakażeń w Małopolsce? Lekarz weterynarii podpowiada: nie wypuszczajmy kotów z domu, myjmy ręce W całej Polsce stwierdzono kilkanaście przypadków zakażenia wirusem ptasiej grypy wśród kotów. W Małopolsce dotychczas ani jednego. Naukowcy, weterynarze i sanepid zalecają jednak ostrożność. - Właściciel kota musi maksymalnie zabezpieczyć bezpieczeństwo swoje i pupila. To oznacza, że powinien traktować otoczenie w taki sposób, jakby znajdował się w nim wirus grypy - podkreśla małopolska wojewódzka lekarz weterynarii dr Agnieszka Szewczyk-Kuta. Krakowscy naukowcy wykryli wirusa ptasiej grypy w mięsie drobiowym. Twierdzą, że to właśnie pokarm jest jedną z prawdopodobnych dróg zakażenia.

📢 Polecamy kwiaty na słoneczne rabaty. Zobacz, jakie rośliny wybrać i jakie kompozycje z nich tworzyć. Galeria kwiatowych inspiracji W nasłonecznionych miejscach można tworzyć piękne kompozycje z roślin. Jednak oczywiście trzeba wybierać takie, które lubią skwar, a najlepiej też – nie potrzebują intensywnego podlewania. Wbrew pozorom takich roślin jest całkiem sporo. Zobaczcie, które warto sadzić razem i jakie kompozycje można z nich tworzyć. 📢 Dużo chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2 proc.". Pierwsze wnioski o kredyt zostały złożone. Buda: Zainteresowało się nim 12 tys. osób Banki, które od poniedziałku oferują „Bezpieczny kredyt" informują, że cieszy się on dużym zainteresowaniem klientów. – W pierwszym dniu udzielania „Bezpiecznego kredytu" zainteresowało się nim 12 tys. osób – przekazał w poniedziałek wieczorem minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

📢 Małopolska we wszystkich egzaminach wypada bardzo dobrze - mówi Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Dlaczego tak się dzieje? - CKE nie jest jednostką badawczą, nie prowadzi badań naukowych, ale analizy takie były prowadzone, głównie na początku lat dwutysięcznych. Wykazywano na przykład, że gminy leżące w dawnym Królestwie Kongresowym albo Galicji osiągały wyższe wyniki średnie sprawdzianu czy egzaminu gimnazjalnego niż gminy położone na terenie dawnego zaboru pruskiego, co wskazuje na jakieś historyczne podłoże zróżnicowania wyników. Wyniki badań wskazywały również na istotny wpływ tego, co jeden z badaczy nazwał "wychowaniem rodzinnym" - kapitał rodzinny, wykształcenie rodziców, średnia liczba lat edukacji - odpowiada szef CKE. 📢 Polecamy kwiaty na słoneczny balkon. Zobacz przykłady kompozycji i zainspiruj się! Sprawdź, co wybrać i jak łączyć rośliny Kwiatów, które możemy posadzić na słonecznym balkonie jest całkiem sporo. Możemy zdecydować się na jeden gatunek, kolor, albo mieszankę roślin. Zobaczcie przykłady kompozycji kwiatów, które są idealne na słoneczny balkon – wytrzymają na takim, który jest skierowany na południe lub zachód.

📢 300 zł na "Dobry Start". Można już składać wnioski o dofinansowania na wyprawkę szkolną Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Dokumenty można wysłać tylko elektronicznie. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Do tej pory rodzice złożyli 370 tys. wniosków. Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. 📢 11 najtańszych plaż w Europie na wakacje 2023. W tych miejscach przekąski i napoje kosztują najmniej. Jest jedna polska plaża Powstał nowy ranking najtańszych plaż w Europie na wakacje 2023. Przedstawiamy 11 miejsc, w których możecie zrelaksować się i zabawić nad wodą bez robienia sobie dziury w kieszeni. Gdzie zapłacicie najmniej za lunch w barze plażowym, gdzie butelkowana woda i piwo są najtańsze? Możecie być zaskoczeni. Zapoznajcie się z wynikami rankingu najtańszych europejskich plaż na lato, zanim zaplanujecie wakacje last minute.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 WYNIKI. Uczniowie z Małopolski jednymi z najlepszych w Polsce Uczniowie, którzy w maju przystąpili do zamykającego naukę w szkole podstawowej egzaminu ósmoklasisty, w poniedziałek (3 lipca) dowiedzieli się, jak im poszło. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki, a także przekazała, z czym uczniowie poradzili sobie dobrze, a jakie zadania sprawiły im trudność. Jeśli chodzi o ogólnopolskie wyniki, za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 53 procent. W Małopolsce wyniki są wyższe, a dokładniej - najwyższe w kraju z tych dwóch przedmiotów! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 2.07.2023: Niepołomice, 25.06-1.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Niepołomic Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Niepołomic, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz pylenia roślin w 2023. Co pyli w lipcu? Alergiku sprawdź! Lista roślin ”?

📢 Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Niepołomicach. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Niepołomic najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Koniec roku szkolnego! Zobacz, jak to wyglądało za czasów PRL. To było wydarzenie!”?

