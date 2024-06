Prasówka Niepołomice 14.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Niepołomicach nie minęło Cię nic ważnego

Rada Nadzorcza Puszczy Niepołomice desygnowała na prezesa klubu Jarosława Pieprzycę. Zastąpił on na tym stanowisku Marka Bartoszka, który tydzień temu podał się do dymisji.

Grodzisko czyli Małpia Wyspa, jest bezludną wyspą położoną na Jeziorze Rożnowskim. Obowiązuje na nią bezwzględny zakaz wstępu i owiana jest wieloma tajemnicami. Budzi wielkie zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców. Od lat rządzi tam przyroda, która skrywa zaskakującą historię. Sprawdźcie, co się na niej znajduje i zobaczcie zdjęcia miejsca, które od lat zamknięte jest dla ludzi.

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, co oznacza, że już niebawem w Krakowie i okolicach rozpocznie się sezon imprez plenerowych. Jeden z nich, zdecydowanie należąca do tych wyjątkowych, już za kilkanaście dni odbędzie się w Kuter Porcie w Nieznanowicach. W programie Muzycznego Powitania Lata liczne atrakcje - zarówno dla dorosłych, jak i tych najmłodszych. Co będzie się działo? Kto wystąpi? Jak zdobyć bilet? Sprawdź koniecznie.