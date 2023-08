Zobacz najlepsze pizzerie w Niepołomicach. Gdzie wybrać się na pizzę w sierpniu 2023?

Jakie rodzaje pizzy możesz dostać w pizzeriach w Niepołomicach?

Pizza neapolitańska

Pizza neapolitańska robiona jest z leżakującego, wyrośniętego ciasta. Proces ten trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba niewielkiej ilości drożdży, mąki, wody. Placki formuje się w taki sposób, żeby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, co powoduje, że po wypieku są one bardziej puszyste. Podczas wyrabiania trzeba pamiętać, by grubość ciasta nie miała więcej niż 3 mm. Czas wypieku to 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

Dodatki, jakie na niej zobaczymy to świeża bazylia, ser mozzarella fior di latte i sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano. Jako dopełnienie smaku pizzę skrapia się oliwą z oliwek.

Z łatwością znajdziesz ją w pizzeriach w Niepołomicach. Wart uwagi jest fakt, że ten rodzaj pizzy wpisano w 2017 roku na Listę Światowego Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO.