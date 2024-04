Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w Niepołomicach

Dom Kultury (Świetlica Kultury) w Niepołomicach

Dom Kultury w Chobocie

Dom Kultury w Ochmanowie

Dom Kultury w Słomirogu

Dom Kultury w Woli Batorskiej

Dom Kultury w Zagórzu

Dom Kultury w Zakrzowcu

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Niepołomicach

Szkoła Podstawowa w Podłężu

Szkoła Podstawowa w Staniątkach

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim

Zamek Królewski w Niepołomicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zakrzowie

Ile kadencji urzęduje wójt, burmistrz i prezydent miasta?

W 2018 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Wyborczego, która wydłużyła kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych z 4 do 5 lat. Skutkiem tego działania było wydłużenie obecnej kadencji, ponieważ wybory miały odbyć się w 2023 r., ale przełożono je na rok 2024, by wybory parlamentarne i samorządowe nie odbywały się w tym samych czasie. Od teraz wybory będą odbywać się co 5 lat.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie ograniczenia w liczbie kadencji. Wcześniej nie było żadnego limitu. Obecnie zostało to ograniczone do dwóch kadencji.