Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Niepołomicach. Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. W Europie także delektowali się tym przysmakiem wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Ze względu na konieczność transportu lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie dzisiejszego sorbetu.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach i umieszczali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na andruty lub wafle. Smaki dostępne wówczas prezentowały się skromnie. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja rosła w siłę. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

Slushy Maker Granitor Kubek Do Robienia Lodów

Maszyna Do Robienia Lodów Tajskich Foremki

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów CLATRONIC ICM 3650

Urządzenie do robienia lodów HKOENIG HF320, 180 W

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Niepołomicach? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W czasie kiedy gości u nas lato w wielu miejscach widzimy lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.